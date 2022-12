Guardiola apela a "socialistas de bien" ante el "chantaje" de Sánchez e independentistas que Extremadura no debe asumir

MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado este domingo que mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "despliega la alfombra roja a condenados por sedición y fabrica leyes exprés para amparar la corrupción, nadie escucha una sola voz crítica en las filas del PSOE extremeño". Por eso, ha hecho un llamamiento a los "socialistas de bien" para que alcen la voz, ya que "Extremadura no puede formar parte de este chantaje".

Guardiola ha insistido en que los socialistas críticos con Sánchez "no" están solos y que el PP "no va a permitir que os insulten, como no vamos a permitir que Sánchez menosprecie a todo un país", ha asegurado la líder del PP extremeño.

La presidenta de los populares extremeños ha insistido en que en pleno puente de diciembre, "el Gobierno de Sánchez ha decidido cambiar las reglas del juego en materia de Justicia y triturar los consensos históricos para tomar, por la calle de en medio, el Tribunal Constitucional".

Además, considera que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, "debería cumplir su palabra ante el enésimo pacto de Sánchez con los independentistas. Ante los ataques a las instituciones, Guardiola anima a que hablen los que ahora callan por supervivencia política".

Guardiola se ha preguntado "cuánto más necesita Vara para despertar" y ha denunciado que "ni Page, ni Lambán y mucho menos el presidente extremeño se dignan a alzar la voz. Pero es justo lo que deberían hacer", según ha informado este domingo el PP de Extremadura en nota de prensa.