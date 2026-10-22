Guardiola extiende la concesión la Cruz de la Dignidad por el apoyo a las víctimas del terrorismo a todos los extremeños

El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola durante el acto institucional ‘Dignidad y memoria frente al terrorismo: un compromiso de Estado’, en el Senado. - Eduardo Parra - Europa Press

MÉRIDA/MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recibido este jueves la Medalla de Honor 'Cruz de la Dignidad', concedida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), en reconocimiento al respaldo institucional a las víctimas del terrorismo y al compromiso con su memoria.

Guardiola ha agradecido esta distinción, que ha calificado como "un honor y también una responsabilidad", y ha subrayado que "este reconocimiento no es para mí, es para todos los extremeños".

Coincidiendo con el 15º aniversario del anuncio del fin de la violencia de ETA, la presidenta ha recordado que todavía quedan muchos asesinatos por resolver y ha resaltado la importancia de seguir trabajando de la mano de asociaciones como la AVT "para luchar por la verdad, la dignidad, la memoria y la justicia de las víctimas y sus familias".

La distinción se ha entregado en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado, en Madrid, durante la ceremonia de concesión del XIV Premio 'Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia', que este año ha recaído en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La presidenta extremeña ha estado acompañada por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en un acto presidido por el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta de la AVT, Lucía Ruiz.

(Más información en Europa Press)