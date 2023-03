Guardiola insiste en la "falta de reivindicación" de Vara frente al Gobierno ante los problemas de Extremadura

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este sábado en declaraciones a la Cadena COPE, que "hay una falta absoluta de reivindicación de lo que nos corresponde como región", y ha puesto como ejemplo que en el último pleno de la Asamblea el PSOE rechazó la reprobación de la ministra de Transportes y la gratuidad de los billetes de tren para los extremeños.

Guardiola ha recordado que la ministra "se atrevió a decir" en Extremadura que la situación del tren extremeño "no era comparable" con la de Asturias y Cantabria. "Nosotros entendemos que no somos ciudadanos de segunda y que nos merecemos la gratuidad del servicio hasta que sea digno, porque a día de hoy no lo es", ha reiterado.

Además, ha considerado "una auténtica vergüenza la desidia de Fernández Vara y del Gobierno de Sánchez" ante el socavón en la N-523, ya que en Pontevedra se ha arreglado uno similar en menos de un mes "y nosotros ni siquiera tenemos fecha", según ha informado este sábado el PP de Extremadura en nota de prensa.

A este respecto, ha señalado que el propio presidente extremeño y el entonces ministro de Fomento José Blanco prometieron que en 2012 esta carretera sería una autovía pero que, a día de hoy, "nosotros seguimos sorteando conos y esperando en semáforos por una vía donde sólo pueden pasar turismos. Ya está bien", ha subrayado Guardiola.

Por otro lado, la presidenta de los populares extremeños ha indicado que las últimas encuestas electorales reflejan una tendencia al alza del PP y un desgaste del gobierno de Fernández Vara, pero lo que valora, ha puntualizado, es "lo que palpo en la calle, esa ilusión, esas ganas que me transmite la gente, esas miradas de esperanza, de que otra forma de hacer política es posible".

Asimismo, se ha mostrado sorprendida de lo poco que se habla de "lo que se nos vendría encima" en Extremadura "si tuviéramos que aguantar un gobierno del PSOE con Podemos en esta tierra, porque ya sabemos lo que significa reeditar un Gobierno nacional".

Guardiola ha asegurado que no se imagina cuatro años así. "No quiero chapuzas legislativas y a mí ese pacto de Gobierno sí que me asusta", porque no quiere escuchar, ha recalcado, a Vara empezando su discurso "con bienvenidos a todos, a todas y a todes. Yo creo que los extremeños merecen mucho más, merece un gobierno serio, estable, valiente y con ganas".

Por ello, ha subrayado, trabaja para gobernar en solitario y "cuando hablen las urnas, después hablaré yo", aunque ha insistido en que le ha tendido la mano a Vara para llegar a acuerdos en grandes materias como sanidad, educación y financiación, "y por supuesto que cuando sea presidenta, esos pactos que le he ofrecido al señor Vara, que es el que hoy gobierna, los haré extensivos al resto de grupos".

RUIDO DE VOX

Por otro lado, preguntada por el papel que puede jugar VOX en las elecciones en Extremadura, ha indicado que lo que pretende este partido en la región "es llamar la atención", comportándose "como un niño en una cocina al que le dan un cucharón y una cazuela y solo hace ruido", ha destacado, considerando que con esta formación política "el diálogo es imposible".

En cualquier caso, ha puntualizado que el PP "es un partido serio que solo está pensando en trabajar por y para Extremadura, y no voy a perder ni un segundo en atender a influencers mal hablados o a tuiteras ociosas".

Por ello, ha dejado claro ante la última polémica sobre unas manifestaciones suyas a cerca del aborto, ha recalado que "el derecho a la vida es fundamental, soy madre, tengo dos hijos y es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero como representante pública y como política yo entiendo que no se puede imponer mi propio criterio con mis circunstancias a las circunstancias personales de otras mujeres". Hay un marco legislativo de 2010 que es el que hay que respetar, ha asegurado.

La presidenta del PP extremeño ha reiterado que "no hay que dar un paso atrás ahí", y que lo que le llama la atención "es que se haya generado una polémica con algo que ahora mismo no está en el debate de la calle", porque la gente "lo que quiere son oportunidades y un partido que trabaje por y para los extremeños". Por ello, "no voy a estar en el ruido en el que quiere estar VOX para rascar un puñado de votos", ha sentenciado.