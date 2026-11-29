1138341.1.260.149.20261129125657 La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, vota en las elecciones generales del 29N - PP DE EXTREMADURA

CÁCERES, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha animado a los ciudadanos a acudir a votar en las elecciones generales de este 29 de noviembre, en una jornada "crucial" en la que está en juego no solo "cambiar a un gobierno que de verdad se dedica a gestionar y a resolver los problemas de los españoles", sino también la decencia, la democracia y la conviencia.

En declaraciones a los medios tras votar en un colegio electoral en Cáceres, María Guardiola ha destacado que esta jornada electoral "va a ser crucial para el futuro" de España, por lo que ha considerado que "va a ser una jornada de muchísima participación porque la gente sabe que nos jugamos mucho".

La también presidenta de la Junta ha apuntado que "hace apenas un año Extremadura abrió un nuevo ciclo electoral y político", tras lo que ha apuntado que "hoy el resto de españoles tienen la oportunidad de cerrar ese ciclo.

"La gente sabe que hoy es un día clave porque no solo se trata de cambiar a un gobierno que de verdad se dedica a gestionar y a resolver los problemas de los españoles", sino que estas elecciones generales "van de algo mucho más profundo, van de decencia, de proteger nuestra democracia, de proteger las instituciones y garantizar que vuelvan a ser de todos, que vuelvan a ser independientes".

También en estas elecciones se juega "algo importantísimo que es proteger nuestra convivencia", ha reafirmado Guardiola, quien ha considerado que "el enfrentamiento, la crispación, el ruido, los bulos, esos relatos interesados no pueden erosionar lo que tanto nos ha costado construir entre todos", ha aseverado.

Por todo ello, María Guardiola ha animado a los ciudadanos a acudir a votar este domingo y "ejercer ese poder que tienen los ciudadanos de elegir el futuro de nuestro país con nuestra papeleta y con el deseo de que las urnas se llenen de ilusión, de esperanza, de decencia y de libertad", ha resaltado.

Finalmente, la presidenta del PP de Extremadura ha querido agradecer el trabajo de "los más de 3.300 interventores y apoderados" del PP que están en las meseas electorales, así como a los medios de comunicación y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que "velan porque todo transcurra con normalidad", ha concluido.