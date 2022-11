Guardiola remarca que derogar el delito de sedición supone "garantizar la inmunidad a quien quiere romper este país"

BADAJOZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha remarcado en el acto público 'En defensa de un gran país', con el que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, inicia en Badajoz su campaña de actos contra la derogación del delito de sedición, que derogar dicho delito "no es otra cosa que garantizar la inmunidad a quien quiere romper este país".

Para Guardiola, "no se puede perdonar a quien no se arrepiente" y "no se puede perdonar a quien dice que volvería a hacerlo", mientras que sobre la citada reforma del delito de sedición ha aseverado que España "es mucho más" que el Gobierno de España, pero que para poder entender esto "es necesario" tener ética, vocación de servicio público y un compromiso que "en Pedro Sánchez no se atisba", pero que Núñez Feijóo sí lleva "años demostrando" en Galicia.

También se ha referido a que, cuando ve la negociación de los presupuestos generales, piensa: "¿Y Extremadura? ¿Y nuestro tren, nuestras infraestructuras, nuestro desarrollo, nuestra dignidad para cuándo? ¿Cuándo nos toca?", porque lo que ve es "una España asimétrica", "desilusionante y artificial" y "una España que es esclava del presente".

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto público 'En defensa de un gran país', que ha tenido lugar este jueves en el Palacio de Cristal del Hotel Río de Badajoz con la presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ante un millar de personas que han coreado a su llegada tanto "presidente" como "presidenta".

