Guardiola (PP) ve "terribles" los datos de abandono de FP-Bachillerato y recuerda que planteó a Vara un pacto educación

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha tachado de "terribles" los datos de abandono en FP y Bachillerato en la región, y ha recordado que en el pasado mes de agosto ya ofreció al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un pacto en Educación.

Tras lamentar que Extremadura tiene los datos de abandono de FP y Bachillerato "más altos de toda España", según las últimas cifras publicadas por la OCDE, ha criticado que el gobierno de Guillermo Fernández Vara "apele al contexto histórico para justificar semejante estadística en educación, mientras se dedica a recortar 780 docentes en el curso escolar 2022-2023".

Para María Guardiola, en esa "falsa ambición" de la que suele hablar Guillermo Fernández Vara, se están quedando "muchos extremeños atrás", y le recuerda que, en el mes de agosto le ofreció un pacto en Educación, "pero lo único que ha hecho es ignorarlo", explica en nota de prensa el PP de Extremadura.

Asimismo, en un vídeo publicado en redes sociales, ha subrayado que "Extremadura no puede más", y asegura que "desde luego" ella "no" quiere "el poder", sino que lo que quiere es "l gobierno" para poder "cambiar esta deriva". "Sé lo que quiere Extremadura porque no he dejado de escucharla", ha concluido.