Herido grave un hombre de 47 años con un golpe en la cabeza en un posible accidente laboral en Alconera

Archivo - Ambulancia de Ambuvital - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años de edad ha resultado herido grave al sufrir un golpe en la cabeza en un accidente por el que se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo para determinar el carácter laboral de lo ocurrido.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 13,00 horas en la localidad pacense de Alconera, de acuerdo con la información que facilita el 112 de Extremadura.

El herido ha sido trasladado con un traumatismo craneal al Hospital de Zafra, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil y un técnico Cessla de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura.