Herido un hombre de 59 años atrapado bajo un tractor tras volcar en Cilleros

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' tras quedar atrapado bajo un tractor tras un vuelco en la localidad cacereña de Cilleros.

El accidente ha tenido lugar sobre las 11,50 horas en el camino del Teso Moreno, según informa el Centro 112 de Extremadura.

El herido, que ha sufrido traumatismos y erosiones, ha sido trasladado en un helicóptero sanitario hasta el Hospital de Plasencia.

Han intervenido asimismo una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, efectivos del parque de bomberos de Coria y agentes de la Guardia Civil.