Herido con trauma craneal un hombre de 61 años tras sufrir una caída con un quad en Llera (Badajoz)

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 61 años de edad ha resultado herido de carácter grave, con trauma craneal, tras sufrir una caída con un quad en la localidad pacense de Llera.

El suceso ha tenido lugar sobre las 23,20 horas de este pasado lunes, día 19, en el Paseo de Extremadura de Llera, y como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital de Llerena, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES con base en Azuaga, medios del Punto de Atención Continuada de Llerena, y efectivos de servicio de la Guardia Civil.