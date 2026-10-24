Historiadores reivindican una interpretación rigurosa y crítica de las relaciones entre Extremadura y América

Ponentes del Congreso Internacional 'Frey Nicolás de Ovando: el extremeño que organizó el Nuevo Mundo', que se ha celebrado en octubre de 2026. - FUNDACIÓN YUSTE

ALCÁNTARA (CÁCERES), 24 (EUROPA PRESS)

La directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (RAEX), María del Mar Lozano, ha reivindicado una interpretación rigurosa y crítica de las relaciones entre Extremadura y América y ha subrayado la necesidad de no juzgar el pasado con "fórmulas fáciles".

Lozano se ha pronunciado así en la clausura del Congreso Internacional 'Frey Nicolás de Ovando: el extremeño que organizó el Nuevo Mundo', celebrado en el marco de las XV Jornadas de Humanismo que se llevado a cabo en el Conventual de San Benito de Alcántara.

La directora de la RAEX ha defendido que la tarea "no consiste en sustituir una simplificación por otra, ni en juzgar el pasado con fórmulas fáciles, sino en comprenderlo en toda su complejidad".

Además, ha puesto en valor la participación de los investigadores de la República Dominicana y el fortalecimiento de la colaboración académica entre ambas orillas del Atlántico.

VÍNCULOS CON EXTREMADURA

La influencia de la Orden de Alcántara en la trayectoria de Nicolás de Ovando ha centrado la última jornada del congreso con una conferencia del académico correspondiente de la RAEX, Dionisio Martín Nieto. En concreto, Martín ha abordado cómo los orígenes familiares de Nicolás de Ovando, su vinculación con Cáceres y su trayectoria dentro de la orden militar resultaron determinantes en su proyección política y posterior nombramiento como gobernador de las Indias.

"Aunque Ovando desempeñó importantes responsabilidades dentro de la Orden de Alcántara, los Reyes Católicos truncaron sus aspiraciones de alcanzar el maestrazgo, pero fue compensado con la gobernación de las Indias", ha explicado.

El historiador ha recordado también que, tras su regreso de América, Ovando recibió sepultura en el Conventual de San Benito de Alcántara, reflejo de su "estrecha vinculación" con la institución y sus raíces extremeñas.

Antes de la clausura, se ha celebrado una mesa redonda compuesta por académicos y catedráticos españoles y de República Dominicana para compartir la situación actual de los estudios americanistas en las universidades de España y de América Latina, así como de las publicaciones académicas en torno a América.

"Es necesario una mayor profundización y más recursos para promover los estudios científicos, académicos sobre la relación de España con América, y de América con España", ha reivindicado el coordinador del congreso y miembro de la comisión científica, José Julián Barriga.

Esta última jornada ha comenzado con una visita guiada al Conventual de San Benito y las sesiones académicas estuvieron moderadas por la académica de la RAEX Carmen Fernández-Daza, según ha informado la Fundación Yuste en un comunicado.

El congreso, organizado por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, ha reunido durante tres jornadas en Cáceres, Trujillo y Alcántara a especialistas españoles y dominicanos para profundizar en la figura de Nicolás de Ovando y su papel en la organización política, económica, jurídica y territorial del Nuevo Mundo.