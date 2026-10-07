El Hogar de Mayores de La Garrovilla reabre tras una inversión de 490.000 euros para adaptar las instalaciones

La presidenta de la Diputación de Badajoz visita el Hogar de Mayores de La Garrovilla tras su renovación. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

LA GARROVILLA (BADAJOZ), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha visitado el Hogar de Mayores de La Garrovilla, que reabre sus puertas tras su renovación con una reforma que ha permitido dotar a sus usuarios de unas instalaciones adaptadas a sus necesidades, y donde ha destacado el papel de este tipo de centros como espacios de convivencia, comunidad y bienestar.

La actuación ha supuesto una inversión total de 490.000 euros, financiada al 50 por ciento por el Ayuntamiento de La Garrovilla y la Diputación de Badajoz, que ha aportado 245.000 euros a través del Plan de Reto Demográfico. El convenio para acometer el proyecto fue suscrito en agosto de 2023 y a esta cantidad se suma una subvención provincial de cerca de 50.000 euros destinada a la adquisición del nuevo equipamiento del centro.

Durante la visita, celebrada este martes y en la que ha estado acompañada de la alcaldesa en funciones de La Garrovilla, Cristina Romero, y autoridades locales, la presidenta de la institución provincial ha felicitado especialmente a los usuarios por disponer nuevamente de este espacio y ha destacado que la importancia de la actuación va más allá de la rehabilitación física de un edificio.

"Esta reapertura del Hogar de Mayores tras su reforma supone mucho más de lo que pensamos. No es solo un edificio donde pasar el rato. Para vosotros es un lugar de encuentro, de convivencia, de experiencias, de disfrute y de salud, sobre todo mental", ha afirmado Del Puerto, que ha reivindicado así la función social que desempeñan este tipo de centros en los municipios, especialmente como espacios que favorecen las relaciones personales y contribuyen a combatir la soledad.

En este sentido, ha señalado que en los mismos se sigue conviviendo, aprendiendo y compartiendo momentos, además de sentir la cercanía de una comunidad; como también ha tenido unas palabras de reconocimiento hacia las personas mayores y su aportación a los municipios.

COOPERACIÓN DE ADMINISTRACIONES

La rehabilitación del Hogar de Mayores se ha desarrollado a través del Plan de Reto Demográfico de la Diputación de Badajoz y mediante la colaboración con el Ayuntamiento de La Garrovilla. Ante ello, la presidenta de la institución provincial ha destacado durante su visita la cooperación entre ambas administraciones para hacer posible la actuación.

Uno de los objetivos de este programa provincial es contribuir a fijar población y favorecer el desarrollo local mediante el refuerzo de los servicios públicos que los municipios prestan a sus vecinos.

En este sentido, Del Puerto ha señalado que disponer de mejores servicios y equipamientos contribuye a hacer "más atractiva" la vida en los pueblos. En el caso del Hogar de Mayores, ha explicado, permite que sus usuarios cuenten con un centro "digno" donde poder ir junto a sus vecinos y que ofrece un servicio de ocio, de cultura, de disfrute y de salud.

La actuación sobre el edificio se ha complementado con la renovación de su equipamiento, para la que la diputación ha concedido una subvención cercana a los 50.000 euros.

Durante su primera visita institucional a La Garrovilla, Raquel del Puerto ha defendido igualmente la importancia de mantener la cooperación entre administraciones para atender las necesidades de los municipios y mejorar los servicios que reciben sus habitantes, según indica en nota de prensa la institución provincial.

Por su parte, la alcaldesa en funciones ha señalado que las dependencias eran "muy esperadas y por fin se cumple ese sueño que se hace realidad". Por ello, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Badajoz pues, como ha dicho, a un pueblo pequeño cualquier infraestructura que se les ofrezca, es "mucho".

Finalmente, Cristina Romero ha asegurado que, aunque ellos han puesto "los ladrillos y las paredes", "los auténticos protagonistas" son los garrovillanos que van a llenar de vida este centro.