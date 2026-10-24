Un hombre resulta herido grave en una caída de moto en la EX-389 cerca de Serrejón (Cáceres)

Archivo - Entrada al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 24 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado este sábado herido grave en un accidente de tráfico por una caída de moto en la EX-389, según ha informado el 112 Extremadura.

El accidente se ha producido en torno a las 16,51 horas en el punto kilométrico 34, situado entre los términos municipales de Serrejón y Romangordo.

El hombre ha sido trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata con una fractura de femur y una fractura abierta de tibia y peroné.

Para socorrer al herido se han desplazado una unidad medicalizada y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Almaraz, del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras de la EX-389 correspondientes a la zona de Plasencia.