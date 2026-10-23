El Hospital Tierra de Barros pone en marcha un cuarto quirófano de Cirugía Mayor Ambulatoria - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Tierra de Barros ha puesto en funcionamiento un cuarto quirófano destinado principalmente a Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), que ha comenzado a funcionar de forma progresiva y ampliará su programación diaria a partir del mes de noviembre.

Para su funcionamiento se han incorporado dos profesionales de Enfermería, dos técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y un celador. Esta dotación de personal permite utilizar para la actividad quirúrgica un espacio que ya formaba parte de las instalaciones del hospital, indica la Junta en una nota de prensa.

Entre las intervenciones que pueden realizarse mediante Cirugía Mayor Ambulatoria, modalidad en la que el paciente recibe el alta el mismo día de la operación, se encuentran la cirugía de vesícula biliar, de hernia inguinal o del síndrome del túnel carpiano, además de otros procedimientos de diferentes especialidades que pueden abordarse de forma ambulatoria.

El quirófano también podrá acoger intervenciones con anestesia local, como las destinadas al tratamiento de pequeños procesos dermatológicos.

El Hospital Tierra de Barros concentra la mayor parte de la actividad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Área de Salud de Mérida. La incorporación del cuarto quirófano a la programación aumenta la capacidad para realizar este tipo de intervenciones, con el objetivo de reducir la lista de espera quirúrgica.

La actividad estará dirigida tanto a pacientes del Área de Salud de Mérida como a personas de otros municipios de la comarca de Tierra de Barros pertenecientes a otras áreas sanitarias, en función de la programación quirúrgica y de las necesidades asistenciales.