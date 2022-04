La iglesia de la Preciosa Sangre de Cáceres expone pasos de la Semana Santa de la ciudad hechos con PlayMobil

CÁCERES, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de la Preciosa Sangre de Cáceres expone una muestra de 29 de los 54 pasos de la Semana Santa de la ciudad hechos con Playmobil y que escenifican desde la Entrada en Jerusalén (La burrina), hasta el Santo Entierro, que ha realizado el joven cofrade Ignacio Fraile que, con tan solo 14 años, empezó a transformar los clicks durante los meses de confinamiento en 2020 para convertirlos en vírgenes o nazarenos.

Así, esta exposición se puede ver hasta el 2 de mayo en el citado templo donde los pasos están colocados en unas vitrinas ubicadas en el centro de la iglesia con las figuras de Playmobil y una foto de la imagen que representan para identificar el paso.

En la misma, están representadas todas las cofradías cacereñas excepto la Sagrada Cena y la de Jesús Despojado, que se estrena este año, pero se irán incorporando porque "en un futuro" tiene pensado hacer "todos" los que salen en la ciudad, ha afirmado el autor.

Además, ha destacado que para el próximo año, ya que este no ha dado tiempo, tiene la idea de "poner una maqueta del Palacio de la Isla que es una parte antigua de fondo y recrear una procesión" con estas figuras que ha creado.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Ignacio Fraile, ha explicado que empezó a hacer esta exposición durante el confinamiento "por aburrimiento" y vio en redes sociales que había gente de otros lugares recreando sus Semanas Santas y decidió hacer la de su ciudad.

"Empecé con el paso del nazareno y poco a poco he ido utilizando nuevas técnicas, he ido utilizando materiales mejores y se puede ver una evolución desde el primer paso hasta el último que he hecho que ha sido el del Calvario", ha subrayado.

A este respecto, ha detallado que usa materiales reciclados como cartón o madera y ha apuntado que para los pasos "más sencillos" ha necesitado invertir una semana mientras que para otros como el de la Salud o la Humildad le han llevado cinco meses porque "tienen muchos más detalles".

En este sentido, Fraile ha afirmado que del que se siente más orgulloso es del paso de la Humildad por "todos los detalles de la canastilla, del dibujo" que tenía que hacer, "las caras de los ángeles" o la vestimenta de los personajes y para ello se necesita "mucha paciencia".

Del mismo modo, ha asegurado que "desde siempre" ha jugado con los Playmobil y, por ello, decidió "customizarlos" y recrear los pasos que salen en procesión por Cáceres en estos días.

