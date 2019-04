Irene de Miguel resalta que la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha "dinamizado" el mercado laboral

Publicado 25/04/2019 15:00:39 CET

MÉRIDA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha destacado que, al contrario de lo que según ha dicho venía augurando "la derecha", la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros "ha dinamizado el mercado laboral".

Como valoración de los datos de la EPA del primer trimestre del año en la región, en todo caso, ha lamentado que Extremadura "sigue siendo campeona en tasa de desempleo y líder en tasa de desempleo femenino y juvenil".

"Lamentablemente no hemos llegado a bajar de la barrera de los 100.000 parados como prometió Vara", ha espetado De Miguel, quien ha defendido que hay que hacer de Extremadura "una tierra de oportunidades", y ha incidido en que para ello Unidas Podemos es "la mejor opción".

En este sentido, la candidata a la Presidencia de la Junta ha afirmado que en el programa electoral de su formación está planteado "seguir subiendo" el salario mínimo, pero también "penalizar a aquellas empresas que utilizan la contratación temporal de manera abusiva", informa en nota de prensa Podemos.

PRECARIEDAD

A su vez, el candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz Daniel Hierro, ha advertido de la "precariedad" que sufren los trabajadores de 'Ibermática', la empresa encargada del mantenimiento informático del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Tras explicar así que los 60 empleados de esta empresa se encuentran en una situación de "completa precariedad", Hierro ha asegurado que el SES acaba de renovar el convenio con la empresa, "y lejos de mejorar sus condiciones, las han dejado igual".

En este sentido, asegura que "no" se incluye en los pliegos de condiciones la subrogación de los trabajadores, y afirma también que a los trabajadores "se les pide que se den de baja para luego contratarlos" o "se les despide y luego se les contrata de nuevo".

"Con esto se pierde la antigüedad, y por lo tanto, derechos de los trabajadores, y la empresa evita así tener que convertir los trabajos temporales en indefinidos, como está recogido por ley", ha indicado Hierro, quien además ha asegurado que estos empleados, que están desarrollando un trabajo técnico, cobran "por debajo de lo que deberían", porque sus salarios están "entre los 850 y 900 euros".

Finalmente, la "responsabilidad" de esta "precaria" situación es el del PSOE, según Hierro, que asegura que "no se puede estar en misa y replicando" porque "no se puede estar en campaña diciendo que hay que luchar contra la precariedad y la pobreza, pero donde tienen capacidad de hacerlo, no lo hacen".