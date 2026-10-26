José Antonio Monago y Fernando Pizarro encabezarán las listas del PP al Senado por Badajoz y Cáceres

Archivo - El exalcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, en declaraciones a los medios de comunicación, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA - Archivo

MÉRIDA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Monago repite al frente de la candidatura del PP al Senado por Badajoz en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que el exalcalde de Plasencia y actual director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Fernando Pizarro, será el número 1 en la lista por la provincia de Cáceres.

Así se ha acordado en los respectivos comités electorales de las provincias de Badajoz y Cáceres, en los que se han aprobado las candidaturas definitivas del Partido Popular para el Congreso y el Senado por ambas provincias para los comicios.

Por la provincia de Badajoz, la lista al Congreso está encabezada por María Teresa Tortonda Gordillo, seguida de Antonio Cavacasillas Rodríguez, Elena Salgado Vaquerizo, Alfonso Carlos Macías Gata y Esmeralda Rubio Curado. Los suplentes serán Pedro José Gordillo Cuéllar, María José Calderón Carretero y Mario Méndez Vázquez.

En la candidatura al Senado, José Antonio Monago Terraza ocupará el primer puesto, con Magdalena Carmona López y Álvaro Ballesteros Sánchez como suplentes.

La segunda posición corresponderá a Ana Fernández - Salguero Elena, con Carlos Carrillo Cabanillas y Paula del Carmen Matito Calderón como suplentes.

Por último, Manuel Lavado Barroso ocupará el tercer puesto, acompañado por Mariema del Carmen Seck Moreno y José Ignacio Antón Gil como suplentes.

A su vez, la candidatura del PP al Congreso por la provincia de Cáceres estará encabezada por Cristina Elena Teniente Sánchez seguida de Carlos Javier Floriano Corrales, María del Pilar Pérez García y Óscar Fernández Domínguez. Los suplentes al Congreso serán Ahitana Gómez Ballesteros, Álvaro Lechuga Pedrera y María Ortega Martín.

En el caso del Senado, Fernando Pizarro García-Polo ocupará el primer puesto de la candidatura, con Isabel Faustina Palomino Márquez y Antonio Ignacio Martín Caballero como suplentes.

La segunda posición será para María Inés Rubio Díaz con Andrés Manzano Redondo y Noelia Rodríguez Campos como suplentes. Por su parte, Emilio José Borrega Romero ocupará el tercer puesto, acompañado de Marta Jordán Ordiales y José Ramón Hidalgo Vicho como suplentes.