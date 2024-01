José Luis Quintana se pone a disposición de la Junta y remarca que la "apuesta" del Gobierno con Extremadura es "firme"

MÉRIDA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mantenido este viernes una reunión con la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la que se ha puesto a disposición del Ejecutivo regional y ha remarcado que la apuesta del Gobierno de España con la comunidad es "firme".

Quintana ha puesto en valor que el Gobierno central está invirtiendo en Extremadura "más que nunca" y es el Ejecutivo "más solidario", momento en el que ha señalado que en los últimos presupuestos se invirtieron en Extremadura 477 euros por habitante frente a los 297 euros en Cataluña.

También ha subrayado la existencia de una serie de inversiones comprometidas, que se están ejecutando y llevando a cabo y que reflejan el "compromiso" del Gobierno de España con la comunidad extremeña.

José Luis Quintana ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse este viernes en Mérida, en la sede de la Presidencia de la Junta, como la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola.

"Yo, como delegado del Gobierno, lo que le he dicho a la presidenta es que yo me pongo a su disposición, que si hay algunos proyectos de Extremadura que tiene interés en sacarlos y necesitan mi ayuda para hacer las gestiones en los ministerios que cuente conmigo, que yo vengo a ayudar a Extremadura, como siempre he hecho", ha aseverado.

LA APUESTA DEL GOBIERNO ES "FIRME"

En este sentido, Quintana ha incidido en que la apuesta del Gobierno de España es "firme" con Extremadura y, en el mes que ha pasado desde que fue elegido como delegado del Gobierno en Extremadura, han sido varias las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo central en la región.

Entre ellas, ha destacado los incentivos autonómicos para empresas, en total, 30 millones de euros para seis empresas de Extremadura, y la aprobación de una ayuda de 150 millones a través de un PERTE para el almacenamiento energético, de la que Extremadura recibirá más de 45 millones de subvención para 11 proyectos.

"No solo tenemos buenas instalaciones y grandes instalaciones de energía fotovoltaica, sino que ahora damos un paso más y Extremadura se pone también a la cabeza para el almacenamiento energético de esa propia energía. Y esa es una apuesta de los PERTE, de los fondos europeos, que realiza el Gobierno de España en Extremadura", ha recalcado.

Asimismo, y a preguntas de si la presidenta le había pedido su colaboración para algún proyecto en concreto, Quintana ha informado de que ambos han coincidido en que "lo mejor es menos hablar y más trabajar", sin adelantar Quintana ninguna iniciativa.

No obstante, el delegado del Gobierno en Extremadura, sobre el Real Decreto del 28 de diciembre recientemente convalidado, se ha detenido en la regulación de necesidades energéticas para proyectos de hidrógeno y de data center. "Pues vamos a trabajarlos", ha aseverado.

También, y a preguntas sobre si Guardiola y él han abordado el estado de las infraestructuras en la región, José Luis Quintana ha subrayado que ha sido uno de los temas abordados y sobre el tren ha puesto en valor "cómo está lanzado todo el tramo extremeño" y el "compromiso" del Ministerio de Transportes para "el primer trimestre del año 2025" de tener el bypass de Mérida "resuelto" y además toda la información y señalización y control de esos trenes, con lo cual "aumentará" su fiabilidad.

De igual forma, ha recordado el "compromiso" del ministro de Transportes, Óscar Puente, expresado en su toma de posesión, de tratar de resolver la declaración de impacto ambiental de Castilla-La Mancha. "Si no se ponen de acuerdo, como decía el ministro, tendrá que ser él quien tome una decisión", ha apuntado.

Finalmente, José Luis Quintana se ha mostrado convencido de que a Extremadura le va a "venir muy bien" el Mundial de Fútbol 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos, y espera que se puedan agilizar determinadas inversiones pensando en "unir las dos capitales de la península ibérica".

"El tramo extremeño para entonces estará totalmente finalizado y espero que, si no está resuelto totalmente el tramo hacia Toledo, sí esté electrificado el resto de la línea y entonces estemos hablando de un ahorro y una fiabilidad importante para entonces. Y el Mundial está ayudando a que eso también ocurra", ha concluido.