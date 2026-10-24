José María Mayorga García y Jorge Fernández Gonzalo ganan los Premios 'Ciudad de Badajoz' de Novela y Poesía

Gala de los Premios Ciudad de Badajoz - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Malas viudas', de José María Mayorga García y el poemario 'Exilio del recuerdo' de Jorge Fernández Gonzalo han resultado los trabajos ganadores de los premios 'Ciudad de Badajoz' 2026, convocados por el ayuntamiento de la capital pacense en las categorías de Novela, dotada con 18.000 euros en su 30º edición, y Poesía, con 9.000 euros en su 45º edición.

Por su parte, el primer galardón del 23º Premio de Periodismo 'Francisco Rodríguez Arias', dotado con 4.000 euros, ha sido para María Díaz Sánchez por 'Así vivieron los extremeños la noche del 23-F' publicado en el diario HOY, y el segundo, dotado con 2.000 euros, ha distinguido a Adrián García Durán por el reportaje 'El abandono de la viuda de un asesinado por ETA: antes tenía miedo, ahora me duele la soledad', publicado en ABC.

En el caso de Escultura, que alcanza su 20º edición, el primer premio dotado de 9.500 euros ha correspondido a 'El sueño de los árboles', de Mario Valdés Sánchez. Además, el jurado ha decidido conceder una mención a la obra 'La rueda del tiempo inacabada, 2026', de Jean-Baptiste Van Den Heede.

En la modalidad de Pintura, en su 19º edición, el primer premio ha sido para la obra 'Pasaje/transcurso', de Josep María Santamaría Binimelis, el segundo galardón para 'Aygo' de Nassra Musa UyChoco y el tercero para 'Rojo', de Lesay Guerrero León, con unta dotación de 5.000, 4.000 y 3.000 euros, respectivamente.

Patrocinado por la Junta de Extremadura, el primer galardón del 13º Premio de Fotografía se ha otorgado a José Quintanilla por su trabajo 'Bosque en llamas', el segundo a 'Disidencia', de María Bardají y el tercero a 'El bosque de piedra', de Genín Andrada, dotados de 5.000, 2.500 y 1.500 euros, respectivamente.

Con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y una dotación de 4.000 y 2.000 euros respectivamente, el primer premio de Música en su 7º edición ha reconocido a José Martínez Mulió por 'Fantasía sobre motivos del maestro Cristóbal Oudrid' y el segundo a José Luis López-Mingo por 'Una zarzuela oudriana' entre las 12 partituras para banda presentadas, cuya temática versaba sobre Cristóbal Oudrid.

FALLO Y ENTREGA DE GALARDONES

El Espacio Cultural Santa Catalina ha sido escenario en la noche de este viernes de esta gala presentada por la periodista Ana Pecos y que ha contado con la actuación musical de Anam Camerata, y a la que han asistido, entre otros, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, o la diputada de la Diputación de Badajoz, Paqui Silva, entre otras autoridades, además de miembros del jurado o los propios finalistas.

En este sentido y como novedad, no se ha entablado el habitual contacto telefónico en directo con los premiados, sino que, por primera vez, el fallo de los jurados y la entrega de los galardones se han celebrado en un mismo acto, con la presencia de los finalistas de las distintas categorías.

Así, esta fórmula ha permitido reunir en una misma celebración a los autores, los miembros de los jurados y el público en torno al talento y la creación, así como la intervención de los ganadores de los primeros premios de cada modalidad.

Al término de la ceremonia, se ha inaugurado en el Museo de la Ciudad Luis de Morales una exposición con 43 obras seleccionadas en las modalidades de Escultura, Pintura y Fotografía. La muestra reúne 14 obras de escultura, otras 14 de pintura y 15 fotografías, seleccionadas entre las propuestas presentadas a los certámenes de esta edición, y podrá visitarse hasta el próximo 13 de noviembre.

CULTURA, DESARROLLO E IDENTIDAD

Tras el fallo y entrega de premios y antes de dicha inauguración de esta exposición, ha tenido lugar la intervención del alcalde de la ciudad, que ha defendido el papel de la cultura como elemento esencial para el desarrollo y la identidad de una ciudad y ha reivindicado la trayectoria cultural de Badajoz y su posición como referente del suroeste peninsular, una ciudad marcada por su condición de frontera, su relación con Portugal y su capacidad para convertirse en lugar de encuentro.

"La cultura es la única patria que se hace más grande cuanto más se comparte", ha señalado, junto a la importancia de una identidad cultural "abierta y enriquecida por el intercambio", como también ha subrayado que los premios reconocen mucho más que una obra concreta, dado que detrás de cada creación hay horas de trabajo, dudas, esfuerzo y dedicación que no siempre cuentan con garantías de reconocimiento.

Durante su discurso, también ha destacado la diversidad de las disciplinas que integran los premios, desde la palabra escrita hasta la música, la pintura, la escultura y la fotografía, así como el valor del periodismo como herramienta para comprender la realidad y construir una memoria colectiva.

"La cultura no es lo que hacemos cuando todo va bien. Es lo que nos sostiene cuando todo va mal", ha afirmado el alcalde, que ha agradecido su trabajo a los participantes, a los jurados y a las comisiones de selección, además de animar a la ciudadanía a seguir leyendo, escuchando y participando en la vida cultural de la ciudad.