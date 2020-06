La Junta cumplirá sus acuerdos sobre funcionarios "cuando las circunstancias lo permitan" y el PP habla de "indecencia"

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura cumplirá sus "compromisos" sobre la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos de la comunidad "cuando las circunstancias lo permitan", y mientras tanto mantiene "vivas" las "negociaciones" para hacer frente a dicha cuestión "cómo y cuándo" se pueda.

En todo caso, en este momento, y a tenor de la crisis del Covid-19, el Ejecutivo regional tratará de cumplir con su "obligación" y su "responsabilidad" de "atender a las necesidades de todos los extremeños y extremeñas" y de "destinar los recursos a lo más urgente y lo más necesario" en materia sanitaria.

De este modo lo ha planteado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales, en respuesta a una pregunta formulada este jueves en el pleno de la Asamblea por la portavoz del PP en dicha cámara, Cristina Teniente, quien ha considerado una "indecencia" que el Ejecutivo extremeño "incumpla" los acuerdos sobre subida salarial a los empleados públicos.

"La Junta de Extremadura cumplirá sus compromisos cuando las circunstancias lo permitan", ha respondido Blanco-Morales, quien ha defendido que "los extremeños, también los funcionarios públicos, son conscientes de que las circunstancias son muy diferentes ahora que cuando se aprobaron la Ley de Presupuestos y el acuerdo negociado con los sindicatos".

Tras incidir en que "las prioridades de entonces son muy diferentes a las de ahora", así como que "también lo son los recursos con los que contamos para hacer frente" a la situación, Blanco-Morales ha apuntado de este modo que "ha cambiado el orden y el ritmo y la naturaleza de las prioridades".

En todo caso, ha subrayado que "ha cambiado el orden y el ritmo de los compromisos, no la intención de cumplirlos", algo que según ha dicho "se aplica al incremento salarial del 2 por ciento en las retribuciones de los empleados públicos".

Al respecto, ha recordado que la Ley de Presupuestos de 2020 y los acuerdos firmados "supeditaban esta subida a que las circunstancias económicas lo permitiesen". "Estaba presupuestado y estaba sí contemplado", ha añadido.

En este sentido, la vicepresidenta primera ha recalcado que la pandemia del Covid-19 "supone un brutal impacto no sólo en la salud, sino también en la economía de todo el mundo, y ha generado incertidumbres inmensas", pese a lo cual la Junta mantiene "vivas las negociaciones" para la subida salarial a los empleados públicos para cuando las circunstancias permitan aplicarla.

"Mantenemos vivas las negociaciones para hacer frente cómo y cuando podamos, pero nuestra obligación y nuestra responsabilidad es atender a las necesidades de todos los extremeños y extremeñas, destinar los recursos a lo más urgente y lo más necesario, la salud y el bienestar de los extremeños, resolver los problemas de los más vulnerables, ayudar a los desempleados, a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos, a las pequeñas y medianas empresas", ha dicho, al tiempo que ha señalado que "los extremeños no entenderían otra cosa y la mayoría de los empleados públicos tampoco".

PP

A su vez, la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha advertido sobre la subida salarial a los empleados públicos que la Junta "firmó" los compromisos y "ahora toca cumplir", porque "el incumplimiento de Vara discrimina al personal sanitario que ha recibido su maltrato en forma de recorte".

Así, tras tachar de "escandaloso" el "incumplimiento" por parte de la Junta de la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos de la comunidad, la 'popular' ha considerado una "indecencia" que desde la Administración regional con dicha decisión "castigue a los que se han dejado la piel para que la administración siga funcionando" durante la pandemia del Covid-19.

Al mismo tiempo, ha criticado que en el "orden de prioridades" de la Junta esta administración haya permitido pese a que "no hay dinero" dotaciones presupuestarias para los sindicatos y ahora "no" cumpla sus "compromisos" con los empleados públicos, en tanto que "ahí (en las dotaciones a sindicatos) es donde hay que recortar y no en los recursos que tenían garantizados" los empleados públicos, ha dicho.

"Nos parece una indecencia que se castigue a los que se han jugado la vida en esta pandemia o se han dejado la piel para que la administración siga funcionando" con el "escudo" del Covid, ha dicho Teniente, quien ha pedido a la Junta que cumpla los acuerdos adoptados con las organizaciones sindicales.

Finalmente, en respuesta a Cristina Teniente, la vicepresidenta primera de la Junta ha afirmado que su ejecutivo "no va a entrar nunca" en el planteamiento del PP de "fingir que no existe la pandemia" ni "la brutal crisis sanitaria, social y económica".

"Venir aquí mintiendo acerca de la participación institucional de sindicatos y empresarios acerca de su cuantía y acerca de la naturaleza de esa subvención; fingir que no existe la pandemia; fingir que no existe la brutal crisis sanitaria, social y económica obedece a un cálculo personal que lo único que hace es exacerbar el egoísmo, sembrar la discordia y la intolerancia", ha espetado al PP Blanco Morales, quien ha señalado que "en eso la Junta de Extremadura no va a entrar nunca".