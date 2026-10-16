La Junta destaca el "compromiso firme" del Presupuesto de 2027 con los objetivos de estabilidad presupuestaria

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, entrega el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2027 al vicepresidente primero de la Asamblea, Domingo Expósito - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha destacado el "compromiso firme" que tiene el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2027 con los objetivos de estabilidad presupuestaria, así como en la apuesta por las políticas sociales, que representan el 67,5 por ciento del total.

Así lo ha destacado la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa este viernes en Mérida en la que ha presentado el contenido del proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2027, tras registrarlo en la Asamblea de Extremadura para iniciar su tramitación parlamentaria.

Cabe destacar que, tal y como avanzó este pasado jueves tras su aprobación en el Consejo de Gobierno extraordinario, este proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2027 asciende a 9.254 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,8 por ciento, que suponen 424,9 millones más que en el presente ejercicio.

Según ha destacado Manzano, las actuaciones de carácter social representan el 67,5 por ciento del total del presupuesto, que suponen 6.242 millones de euros, mientras que las actuaciones de carácter económico representan el 21,3 por ciento del total, con 1.973 millones, y las actuaciones de carácter general absorben el 11,2 por ciento del total de las cuentas con 1.037 millones.

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