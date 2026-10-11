La Junta destinará 105.000 euros a financiar intercambios escolares con centros educativos de otros países en este curso

Archivo - Intercambio escolar de un centro de Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha iniciado el procedimiento para liberar fondos a centros educativos públicos de Educación Secundaria destinados a financiar intercambios escolares con centros educativos de otros países. El presupuesto total para esta convocatoria asciende a 105.000 euros.

El objetivo, según ha informado la consejería en un comunicado, es fomentar la creación y consolidación de vínculos de colaboración entre los centros educativos participantes, favoreciendo el establecimiento de hermanamientos y proyectos de cooperación educativa, cultural e institucional.

Asimismo, la Administración educativa también persigue mejorar la enseñanza y el aprendizaje de diferentes lenguas y culturas, además de impulsar el desarrollo de la competencia global del alumnado, formando "una ciudadanía abierta, responsable y comprometida".

El programa está dirigido al alumnado de centros educativos de titularidad pública ubicados en Extremadura, matriculado durante el curso 2026/2027 en 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional.

Los intercambios deberán contar con entre 10 y 40 estudiantes participantes, que se alojarán en el domicilio del alumnado receptor. La estancia en el extranjero tendrá una duración mínima de siete días, incluido el viaje.

Los centros seleccionados recibirán financiación para sufragar la bolsa de viaje de cada profesor acompañante, hasta un máximo de 350 euros, así como una ayuda por cada estudiante participante determinada en función de la distancia recorrida en el desplazamiento de ida y vuelta.

Para solicitar estos fondos, los centros deberán presentar un proyecto pedagógico y la relación del alumnado candidato, junto con la correspondiente solicitud de intercambio.

Además, será necesario aportar el compromiso firmado y sellado por el centro extranjero que acredite la aceptación del intercambio y su compromiso de acoger al alumnado español y desarrollar las actividades previstas. Los centros deberán completar también el formulario habilitado en la página de Plurilingüismo de Educarex.

Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de los registros autorizados de la Consejería de Educación y Formación Profesional, así como en los registros y oficinas previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 19 de octubre.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Para la selección de los centros beneficiarios, la comisión de valoración constituida al efecto tendrá en cuenta la vinculación del proyecto con otros trabajos desarrollados por los centros participantes, la definición y adecuación de los objetivos y la organización, así como las actividades programadas antes, durante y después de las estancias.

Asimismo, se valorarán otros aspectos como no haber resultado beneficiario en las dos últimas convocatorias en el mismo idioma para el que se solicita la ayuda, el carácter rural del centro, ser Centro de Atención Educativa Preferente, realizar el intercambio con países cuya lengua oficial coincida con alguna de las lenguas impartidas en el centro solicitante, y realizar el intercambio con un centro educativo de Portugal.