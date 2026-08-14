La Junta detecta brucelosis en cuatro explotaciones que suman más de 2.600 vacas cerca de Alburquerque

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García García, acompañado por el director general de Agricultura y Ganadería, Julio Antonio Rojas Pastor, en una comparecencia en la sede de la consejería. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha detectado casos de brucelosis en cuatro explotaciones ganaderas que suman 2.635 cabezas de ganado vacuno que serán sacrificadas en cumplimiento de la normativa estatal que establece el vaciado sanitario como único medio y más eficaz para el control de la enfermedad.

En concreto, dos de estas explotaciones, con 322 y 122 reses, respectivamente, ya están confirmadas por el laboratorio de referencia nacional en Santa Fé (Granada), mientras que las otras dos, de 122 y 1.989, han dado positivo en los controles realizados por la administración regional y estarían pendientes de la confirmación oficial.

Estos datos han sido aportados por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García García, en una comparencia en la sede de la consejería en la que ha estado acompañado por el director general de Agricultura y Ganadería, Julio Antonio Rojas Pastor, con el objetivo de lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la cabaña ganadera, trasladando la información con transparencia luz" sobre el foco detectado, muy próximo a la frontera con Portugal, y que según los estudios realizados se confirma que proviene del país vecino.

García ha recordado que España es "oficialmente indemne" a la Brucelosis desde el año 2022, como espera seguir siendo a partir de este año también a pesar de la aparición de este foco "muy localizado" que espera tener "completamente erradicado" a finales de este mes o principios de septiembre, a fin de proteger a las 475.000 cabezas de ganado bovino que tiene la comunidad autónoma.

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