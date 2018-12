La Junta dice ha "modificado sustancialmente" el canon del agua y el PP critica la "voracidad recaudatoria" de Vara

Publicado 29/11/2018 15:04:21 CET

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha reafirmado que el Ejecutivo reigonal ha "modificado sustancialmente" el canon del agua que impuso el PP, mientras que este partido ha criticado la "vocacidad recaudatoria" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Blanco-Morales y el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón se han pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del PP sobre los "motivos por las que la Junta de Extremadura ha renunciado a la supresión del canon de saneamiento".

En la formulación de su pregunta, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha recordado que "al llegar las elecciones, el señor Vara prometió ante notario la supresión total del canon de saneamiento", sin embargo, en lo que va de este año, los extremeños han pasado 12,1 millones de euros por este tiempo.

Una cantidad que "si la tuvieron los extremeños, los podrían dedicar a la cesta de la compra", ha señalado Hernández Carrón, quien ha aplaudido que la reducción del canon de saneamiento ya esté en el 72 por ciento, "entre otras cosas, gracias al PP", que comenzó a realizar esta reducción en 2013.

"Lo cierto es que ustedes no han cumplido con su palabra dada a los extremeños, no han cumplido con su palabra ante el notario", ha aseverado Hernández Carrón, quien ha considerado que "no puedan cumplirla porque la voracidad recaudatoria y confiscatoria de la tasa Vara es inagotable".

"ESTE NO ES EL CANON DEL PP"

Por su parte, la vicepresidenta extremeña ha señalado que el canon del agua actual establece "2.000 litros exentos por vivienda y mes, dos metros cúbicos, 72 por ciento de rebaja de la cuota fija, 50 por ciento de bonificiación de la cuota íntegra, 100 litros de agua potable suministro diario garantizado por ley", tras lo que ha aseverado que "este no es el canon del PP".

Se trata de un tributo que "tenemos que pagar los ciudadanos", y que "respeta la directiva marco del agua", ha señalado Pilar Blanco-Morales, quien ha apuntado que la Junta lo ha "modificado sustancialmente", e incluso "en alguna ocasión" con el PP, al que ha invitado "de nuevo al diálogo y al consenso".

Blanco-Morales ha señalado que el PP "con la excusa de la crisis" estableció un tributo "regresivo e injusto", mientras que el PSOE cuando gobierna "exime las necesidades básicas de los ciudadanos", por lo que ha reiterado que el canon del agua actual no es el que impuso el PP.

"Nosotros creamos impuestos para pocos contribuyentes con mucho poder adquisitivo, la banca, las eléctricas o los especuladores", mientras que el PP "esquilman por motivos ideológicos, los bolsillos de los ciudadanos con impuestos regresivos e injustos", ha concluido.