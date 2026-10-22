La Junta estudia con AESC soluciones a las necesidades de vivienda que generará la gigafactoría de Navalmoral de la Mata

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, y el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, se reúnen con la empresa AESC - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con responsables de la compañía AESC Spain para abordar, entre otros "asuntos estratégicos", las necesidades habitacionales que generará la implantación y puesta en marcha de la futura gigafactoría de baterías que promueve la compañía en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El encuentro, en el que han participado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, y el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha servido para analizar de forma conjunta las soluciones que permitan "anticiparse a la demanda de vivienda" derivada de la llegada de trabajadores vinculados tanto a la fase de construcción como a la futura actividad industrial de la planta.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto la importancia de "planificar con antelación una respuesta adecuada" a las necesidades residenciales que acompañan a un proyecto industrial de esta magnitud, con el objetivo de "garantizar la disponibilidad de alojamiento suficiente y evitar tensiones sobre el mercado de vivienda existente en el entorno", indica la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, ambas consejerías han trasladado a los representantes de AESC la disposición de la Junta de Extremadura para estudiar "todas las alternativas" que permitan incrementar la oferta habitacional de forma "ágil y ordenada".

Entre las cuestiones abordadas destaca la posibilidad de desarrollar soluciones residenciales en suelos actualmente destinados a usos terciarios, así como analizar la viabilidad urbanística de implantar "alojamientos temporales" vinculados a la actividad industrial en ámbitos próximos al propio complejo productivo.

Asimismo, se ha acordado estudiar fórmulas que permitan agilizar los procedimientos administrativos y urbanísticos asociados a este tipo de actuaciones, explorando las posibilidades que ofrece la normativa vigente para facilitar la tramitación de licencias y proyectos que contribuyan a dar una respuesta rápida a las necesidades detectadas.

La reunión ha permitido establecer un grupo de trabajo entre la Administración regional, la compañía, el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, y las empresas suministradoras implicadas para continuar evaluando las necesidades que se vayan identificando y avanzar en "soluciones concretas que faciliten la llegada de trabajadores y el desarrollo del proyecto industrial en las mejores condiciones posibles".