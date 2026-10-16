La Junta de Extremadura amplía el cribado del cáncer de mama a las mujeres desde los 45 años

La presidenta de la Junta, María Guardiola, se reúne en Badajoz con la Asociación Oncológica Extremeña y la Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres y Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha reunido este viernes con la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y la Asociación Española Contra el Cáncer de Cáceres y Badajoz en el Hospital Universitario de la capital pacense para informar de la ampliación del cribado del cáncer de mama a las mujeres de 45 años.

Esta medida, que entrará en vigor a partir de enero de 2027, supone la ampliación del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en la región cuya inversión global asciende a más de 1,2 millones de euros, y está incluida en el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 registrado en la Asamblea de Extremadura.

La presidenta ha destacado la importancia de seguir avanzando en la prevención, facilitando el acceso a las pruebas diagnósticas y reforzando los recursos de la sanidad pública para favorecer la detección temprana de la enfermedad.

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