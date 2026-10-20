Nace en Extremadura el Instituto Internacional del Mestizaje para reforzar lazos con Hispanoamérica

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la sesión del Consejo de Gobierno que ha dado luz verde al 'Instituto internacional del mestizaje'. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la constitución de la fundación del sector público autonómico con la denominación 'Instituto Internacional del Mestizaje', con una dotación fundacional de 30.000 euros, así como ha aprobados los estatutos por los que se regirá.

De este modo, la fundación tiene por objeto la promoción universal del mestizaje como "fenómeno único y diferenciador", así como la gestión, investigación, protección, impulso y dinamización del mestizaje como creador de un patrimonio histórico, académico, artístico, gastronómico, cinematográfico, culinario y cultural "único".

También la difusión de la cultura derivada de los aportes entre Extremadura, el continente americano y otros territorios de huella hispánica, como la República de Filipinas, así como la cohesión social y política como herramienta para el impulso del mestizaje y su investigación y el patrimonio compartido como elemento fundamental.

Otros objetivos de la fundación son la promoción activa y participativa en la cultura común y compartida como elemento determinante en la sociedad contemporánea, así como la difusión y proyección de la imagen de Extremadura y el fomento de la región como puente entre América y Europa.

Tal y como ha señalado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, "Extremadura mantiene una profunda vinculación histórica con América", una relación, ha añadido, que forma parte del "ADN" regional y que asimismo marca su "identidad".

Una relación que no pertenece únicamente al pasado, ha dicho, sino que representa "una oportunidad de futuro" para una comunidad autónoma que comparte con Hispanoamérica, ha dicho, una lengua, una cultura y una historia que pueden abrir nuevas vías de cooperación, que "pueden impulsar intercambios académicos y culturales y favorecer, sin duda, también nuevas iniciativas empresariales".

Se trata, por tanto, de transformar ese patrimonio común en "relaciones vivas, en proyectos concretos y en nuevas posibilidades de desarrollo" para Extremadura.

Con ese "objetivo claro", nace la Fundación Instituto Internacional del Mestizaje 'Extremestiza', ha comentado Manzano, quien añade que va a desarrollar su actividad en torno a diez ejes de actuación que abarcan la educación, la investigación histórica, el emprendimiento, la artesanía, la gastronomía, el liderazgo femenino, el patrimonio compartido y las manifestaciones musicales, audiovisuales y cinematográficas, entre otras.

Sobre su organización y funcionamiento, ha dicho que está en una "fase inicial de constitución de la fundación", estará participada por la Junta y que tendrá al frente a "una persona con gran experiencia en esas relaciones que se quieren impulsar con Iberoamérica".

Por otro lado, preguntada sobre la coexistencia de esta nueva institución con la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, ha señalado que encajaran como lo hacen, ha dicho, "el resto de fundaciones", ya que "todas están coordinadas y perfectamente vinculadas y establecidas", de modo que "sin duda compartirán espacios, pero también tendrán objetivos diferentes y perfectamente justificados".

"Creo que es lo que realmente demanda la ciudadanía extremeña, que vayamos todos a una y que establezcamos esas áreas de actuación compartidas, sabiendo y justificando muy bien a qué se dedica cada una de ellas", ha defendido.