La Junta de Extremadura pone en marcha una nueva unidad móvil de ITV en Miajadas

Unidad móvl de la ITV de Miajadas (Cáceres). - JUNTA DE EXTREMADURA

MIAJADAS (CÁCERES), 21 (EUROPA PRESS)

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha una nueva unidad móvil de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Miajadas destinada a la revisión de turismos y furgonetas y con un horario de 07,30 a 15,00 horas.

En concreto, la nueva unidad está ubicada en el número 26 de la calle Fundidores de Miajadas y tiene por objetivo acercar el servicio de ITV tanto a los vecinos de la localidad como a la veintena de municipios cercanos, reduciendo desplazamientos y facilitando el cumplimiento de las inspecciones periódicas, según ha resaltado el gobierno autonómico en un comunicado.

Inicialmente, la unidad ofertará alrededor de 800 citas mensuales en horario de mañana. En función de la demanda, esta capacidad podrá ampliarse progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 2.500 citas mensuales.

La unidad móvil estará destinada a la inspección de turismos y furgonetas. Para el resto de los vehículos, se continuará prestando el servicio desde las estaciones de ITV más próximas, entre ellas, las de Don Benito, Villanueva de la Serena, Logrosán y Trujillo.

Itevebasa será la empresa encargada de operar la nueva unidad. Con cerca de 43 años de experiencia y en torno a un millón y medio de servicios prestados al año, la compañía presta servicio en Extremadura desde hace más de 12 años y cuenta actualmente en la región con una red de 12 estaciones fijas, 15 unidades móviles y un equipo de más de 220 profesionales.