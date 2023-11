La Junta de Extremadura seguirá alzando la voz "desde la racionalidad" contra los "privilegios" y la amnistía

MÉRIDA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha remarcado que la Junta de Extremadura y su presidenta, María Guardiola, seguirán alzando la voz "desde la racionalidad" contra los "privilegios" de algunas CCAA y contra la amnistía en Cataluña, para defender en definitiva "la igualdad entre todos los españoles".

Así, ha incidido en que el "papel" de María Guardiola "en este momento" es "defender los intereses de todos, que pasan por alzar la voz y decir que no a los privilegios frente a otras regiones, no a la derogación del principio de igualdad, no a la amnistía, y sí a la igualdad entre todos los españoles".

En este sentido, ha subrayado que la presidenta de la Junta va a demandar "lo que necesite Extremadura cueste lo que cueste" y se tenga que enfrentar a quien sea, "siempre desde la moderación, desde la racionalidad, desde la transversalidad", toda vez que "la presidenta lo es de todos los extremeños con independencia de lo que hayan votado".

Este "interés colectivo" es el que, según ha recordado, María Guardiola puso de manifiesto a través de la declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno autonómico este pasado martes para fijar la posición del Ejecutivo extremeño respecto a lo que está sucediendo en el país "con intereses absolutamente personalistas por permanecer en el poder", en alusión a la investidura de Pedro Sánchez.

"La presidenta de la Junta de Extremadura se presentó a las elecciones con una máxima, que era levantar la voz cuando los intereses colectivos del pueblo extremeño estuvieran en entredicho, y cuando sus reivindicaciones tuvieran que pasar a un primer plano porque hubiera otro tipo de intereses que se antepusieran", ha dicho el consejero.

"Y ahí estuvo ayer la presidenta de la Junta diciendo que Extremadura dice basta a esta situación, dice que ya está bien de estar sometida al olvido al que nos han sometido los diferentes gobiernos de España y que Extremadura tiene mucho que decir en el contexto nacional", ha incidido

el consejero en declaraciones a los medios de comunicación antes de recibir este miércoles en Mérida a representantes de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

ALZAR LA VOZ

En este punto, Abel Bautista ha remarcado que esa declaración institucional de la Junta es "importante" porque el Ejecutivo extremeño levanta "por primera vez en muchos años la voz frente a lo que pasa a nivel nacional".

"Hemos asistido en silencio muchas veces, hemos sido sumisos, hemos tenido que aguantar carros y carretas con lo que sucedía en nuestra comunidad autónoma con ese olvido a las infraestructuras, con el tren, con el estado de la sanidad, y ahora tenemos una presidenta que es capaz de echarse su Consejo de Gobierno a las espaldas, echarse a las espaldas esa situación y reivindicar y demandar lo que necesita Extremadura", ha añadido.

"Ahí vamos a estar durante el próximo tiempo que se avecina en el país. Y vamos a reivindicar y vamos a demandar lo que necesite Extremadura cueste lo que cueste, y nos tengamos que enfrentar a quien nos tengamos que enfrentar... siempre desde la moderación, desde la racionalidad, desde la transversalidad, porque la presidenta lo es de todos los extremeños con independencia de lo que hayan votado", ha dicho.