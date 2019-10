La Junta no se posiciona por ningún trazado en la conversión en autovía de la N-430 y velará "por el interés general"

Publicado 22/10/2019 13:53:03 CET

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha indicado que el Ejecutivo regional no se posiciona por ningún trazado en la conversión en autovía de la N-430 y ha añadido que, en esta cuestión, velará "por el interés general".

"La Junta de Extremadura no se va a posicionar ni por el trazado A ni por el trazado B. Porque la Junta de Extremadura lo que tiene que hacer es, como está haciendo, hablar y dialogar con el ministerio y con el Gobierno de España para acelerar e impulsar todas las infraestructuras viarias que están pendientes en nuestra comunidad autónoma", ha aseverado.

Así, y a preguntas de los medios, Gil Rosiña ha reconocido, sobre las manifestaciones de los alcaldes a favor de uno u otro trazado, que ella también lo haría porque como primera edil tendría que responder por el "interés de los vecinos".

De la misma manera ha insistido en que el trazado definitivo de esta infraestructura viaria es una cuestión que no se va a decidir solo en la mesa de la Junta de Extremadura sino que se hará en la del Gobierno de España, a lo que ha añadido que el Ejecutivo regional velará "siempre por el interés general", que es, en su opinión, "como se tienen que tomar las decisiones cuando no van a gustar a todas las partes implicadas".

En esta línea, a preguntas de los medios, la portavoz de la Junta ha indicado también que los representantes del Ejecutivo regional se reunirán con el Ejecutivo central para abordar esta cuestión "cuando el Gobierno de España nos convoque".

"La Junta de Extremadura siempre va a defender el interés general a la hora de tomar una decisión que no va a contentar a todo el mundo. Gobernar no es coser y cantar, a veces hay que tomar decisiones que no gustan a todo el mundo", ha dicho.

Así, ha indicado que no se ganaría "nada hoy con el titular de la Junta de Extremadura sobre el trazado A o sobre el trazado B", ya que el Ejecutivo regional gobierna la comunidad, ha dicho, "para los que defienden el trazado A y para los que defienden el trazado B".

En relación a ello, Gil Rosiña ha recalcado la "posición de árbitro" de la Junta de Extremadura en esta cuestión. "No podemos hacer y no queremos hacer ninguna afirmación taxativa respecto de uno u otro trazado porque entendemos que este momento no viene a clarificar ni nos pone en el camino de la resolución del problema", ha dicho.

Isabel Gil Rosiña ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno este martes en Mérida (Badajoz).