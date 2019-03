La Junta trabaja en un decreto "ordenado" de traspaso al SES de los trabajadores de centros sociosanitarios

Publicado 21/03/2019 13:31:52 CET

MÉRIDA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura trabaja en un decreto "ordenado" de traspaso al Servicio Extremeño de Salud (SES) de los trabajadores de los centros sociosanitarios de Mérida y de Plasencia.

Dicho decreto ha estado publicado en el Portal de Transparencia autonómico y a exposición publica previa a su tramitación como decreto "en tiempo y forma", tal y como indican los procedimientos establecidos a tal efecto, según ha explicado en el pleno de la Asamblea este jueves el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

Además, ha afirmado que al actual Ejecutivo regional, que según ha incidido "sigue trabajando hasta que finalice la legislatura", le "dará tiempo" para que "en la siguiente legislatura esos trabajadores estén donde tienen que estar en función de las necesidades de atención que prestan".

En este sentido, ha subrayado que su ejecutivo está "trabajando intensamente para hacer un traspaso de los trabajadores" de centros sociosanitarios al SES, de tal forma que "la estatutarización vendrá después" y "por supuesto será voluntaria".

Asimismo, tras apuntar que "un traspaso es un traspaso, lo que está aquí se pasa aquí, con las mismas condiciones, en las mismas circunstancias", ha incidido en que en todo caso la medida "habrá que llevarlo a las mesas de negociaciones que se deben de llevar para poder hacer el decreto en tiempo y forma", ha dicho.

De este modo ha respondido Vergeles a una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea por la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, quien ha considerado a su vez "un vergüenza" que a tenor de las palabras del consejero, ha dicho, "ya no va a dar tiempo a que ese decreto (de traspaso de trabajadores al SES) tenga su correspondiente terminación" esta legislatura.

CIUDADANOS RECUERDA QUE ACABA LA LEGISLATURA

Al respecto, Domínguez ha considerado "vergonzoso" la gestión de la plena integración de trabajadores de centros sociosanitarios en el SES, y ha lamentado que el consejero diga que "el decreto está a exposición pública" cuando está "a punto de terminar la legislatura".

"Es una vergüenza porque ya no va a dar tiempo a que ese decreto tenga su correspondiente terminación", ha dicho la diputada de Ciudadanos, quien ha criticado que la Junta espere al "final" de la legislatura para "dejar una vez más este tema sin resolver".

En este sentido, ha incidido en que "los trabajadores de los dos centros dicen que no tienen información, que no saben si el SES les va a acoger y en qué condiciones", y ha añadido que "no saben si son funcionarios, temporales, interinos, si están en comisión de servicio".

"Estamos terminando la legislatura y sigue sin resolverse un problema importante de trabajadores que no saben porque la administración autonómica no lo sabe... no sabe qué van a hacer ustedes con estos trabajadores y siguen una vez más engañándolos", ha afirmado Domínguez.

QUITAR "ZOZOBRA" A LOS PROFESIONALES

Por su parte, José María Vergeles ha incidido en que con sus afirmaciones este jueves ha pretendido "quitarle zozobra" a los profesionales de centros sociosanitarios que se beneficiarán del traspaso al SES.

Así, ha recordado que lo que se disuelve próximamente es la Asamblea y que el gobierno "sigue trabajando hasta que finalice la legislatura", toda vez que "cuando se celebren las elecciones y haya un resultado el gobierno estará en funciones y a partir de ese momento" entonces será cuando "no" podrán articularse "decretos".

"Déjenos usted gobernar hasta el 26 de mayo que es cuando se celebran las elecciones", ha pedido a la portavoz de Ciudadanos el consejero, a la que ha solicitado que "no tenga tanta zozobra" con que la Junta "no" va a poder "tramitar" el decreto en cuestión, toda vez que "el decreto ha llevado los pasos que tiene que llevar", ha subrayado Vergeles.

En este punto, ha recordado que "para traspasar al personal que había en esos centros a diferencia de lo que se hizo en la legislatura anterior" el actual Ejecutivo regional tenía que "tener claro" qué se quería de esos centros, algo que según ha dicho lo ha propiciado el III Plan Integral de Salud Mental de Extremadura.

"Sólo con esa idea ya sabemos cuáles son las necesidades sanitarias y las necesidades de protección social que tienen los usuarios, los pacientes de esos centros, y nos parece integrarlo en la red de salud mental. Por lo tanto primamos la necesidades sanitarias frente a las necesidades sociales que hay ahora mismo allí", ha espetado el consejero.

"Estamos trabajando intensamente para hacer un traspaso ordenado de los trabajadores. La estatutarización vendrá después que es lo que le preocupa a los trabajadores y por supuesto será voluntaria".