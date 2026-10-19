Los juzgados extremeños registran en el segundo trimestre 447 demandas de disolución matrimonial, un 4,7% más

Archivo - Personas paseando. A 20 de junio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Extremadura han registrado 447 demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades y separaciones en el segundo trimestre de este año, lo que supone un 4,7 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los divorcios no consensuados han crecido un 15,4 por ciento, mientras que las separaciones no consensuadas han bajado un 12,5 por ciento.

Así, los divorcios consensuados han crecido un 2,9 por ciento y las separaciones consensuadas han disminuido un 33,3 por ciento. De este modo, las demandas de divorcio no consensuado han sido 142; las separaciones no consensuadas, siete; los divorcios consensuados 286; y las separaciones consensuadas, 12.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2026, las demandas en Extremadura por cada 100.000 habitantes ha sido de 42,4 por debajo de la media nacional que se ha situado en el segundo trimestre de este año en 43,6 demandas por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, se han presentado en la región en este periodo 110 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 19,6 por ciento más que en el segundo trimestre de 2025.

Las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 171, han acumulado una variación interanual al alza del 39 por ciento. Las modificaciones de la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales menores o con discapacidad con medidas de apoyo de progenitores consensuadas, 181, han aumentado un 36,1 por ciento, mientras que las no consensuadas, 123, lo han hecho en un 64 por ciento.

Por su parte, a nivel nacional los órganos judiciales han registrado en España 21.433 demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en el segundo trimestre de este año y un alza del 10,1% en las modificaciones de la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales menores o con discapacidad con medidas de apoyo de progenitores consensuadas.

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