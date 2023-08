Manuel Carrasco reúne a casi 11.000 espectadores en su concierto en Almendralejo (Badajoz)

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi once mil personas han presenciado este pasado sábado en Almendralejo (Badajoz) el único concierto que Manuel Carrasco ofecerá esta temporada en Extremadura.

Con un total de 10.700 entradas vendidas, el multitudinario concierto puso la nota musical a las fiestas de La Piedad, con lleno en el recinto del campo de fútbol Antonio Álvarez 'Ito'.

Carrasco no perdió la oportunidad desde el primer momento de meterse en el bolsillo a los presentes, a quienes no paró de piropear: "Nos unen muchas cosas, como el mejor jamón'; 'si ya sois guapos, la feria os pone más guapos aún'; 'brindo con el mejor cava del mundo, que es el de aquí' o 'estoy en la tierra en la que me siento como en mi casa' en referencia a cómo se le trata 'desde hace 20 años en Extremadura, aunque está sea mi primera en Almendralejo', fueron algunos de esos halagos.

Derroche de luz, sonido, puesta en escena espectacular, con un gran corazón atravesado por una flecha enmarcando el escenario, cual San Valentín en agosto, cámara kiss y besos por doquier e incluso pedida de matrimonio al ritmo del pasodoble carnavalero 'Yo te ví pasar'.

Más de dos horas de música en las que fue mezclando magistralmente hasta 36 temas. Hubo espacio para los acústicos (guitarra, primero y piano después), los grandes éxitos de su carrera --no faltaron 'Mujer de las Mil batallas', dedicada a Elena Huelva, 'Qué bonito es vivir' 'No dejes de soñar' o Aprieta'--, y esos que van camino de hacer historia como 'Corazón y Flecha' que abrió el show y que da nombre a su último trabajo y a esta gira, 'Coquito' o 'Hasta por la mañana', canción que cerró el único concierto del onubense en Extremadura este verano y que aprovechó para loar a su primo y director musical David Carrasco, cuya familia es de la zona.