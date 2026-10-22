Margarita de la Fuente toma posesión como concejala del PSOE de Badajoz en sustitución de Ricardo Cabezas

Margarita de la Fuente, nueva concejala del PSOE de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Margarita de la Fuente Gómez ha tomado posesión este jueves como concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz en sustitución de Ricardo Cabezas.

De esta forma, es la nueva edil del PSOE en sustitución por renuncia de Ricardo Cabezas, quien presentó su dimisión en septiembre, tras la sentencia en torno a la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz y la posterior aclaración de la Audiencia Provincial respecto a las penas de inhabilitación especial impuestas.

Cabe recordar en relación a Cabezas que quien fuera concejal y también diputado provincial de Cultura --cargo del que también ha presentado su dimisión, de la que se dio cuenta igualmente en el pleno de septiembre de la Diputación de Badajoz-- ha sido condenado como autor de un delito de prevaricación administrativa a nueve años de inhabilitación en el caso de la creación en 2023 de una plaza que se adjudicó en comisión de servicio a Luis Carrero, amigo de David Sánchez. La sentencia no es firme.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la administración pública o las instituciones del Estado pierden la elegibilidad si se les impone una pena de inhabilitación o suspensión para cargo público.

"ILUSIÓN" Y "SENTIMIENTOS ENCONTRADOS"

Antes de prometer su nuevo cargo Margarita de la Fuente, el secretario municipal ha leído la resolución de la Junta Electoral Central referida a la expedición de la correspondiente credencial de que ha sido designada edil por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el PSOE a las elecciones locales de mayo de 2023 en sustitución, por renuncia, de Ricardo Cabezas.

Así y después de pronunciar la fórmula de promesa del cargo, la nueva edil del PSOE ha recibido de manos del alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, los atributos de concejala, para pasar a tomar asiento en el salón de plenos del ayuntamiento.

Nacida en Puebla de la Calzada aunque ha vivido siempre en Montijo, Margarita de la Fuente ha estudiado Magisterio y posteriormente Ciencias de la Educación. Ante el hecho de formar parte de nuevo del Ayuntamiento de Badajoz, ha reconocido en declaraciones posteriores a los medios que, por un lado, está "emocionada" por volver al consistorio en una manera de sentirse "útil" para la sociedad en lo que puedan hacer por la misma desde la oposición.

Por otro lado, también tiene "un poco de pena" al ser "precisamente" a Cabezas a quien sustituya, a tenor de lo cual ha indicado que llegó al ayuntamiento por Ricardo al incluirle éste en la lista que entonces él encabezaba como candidato a la Alcaldía por el PSOE.

En este sentido, admite que tiene "sentimientos un poco encontrados" al ser ella quien le sustituya a él. "Me parece que ha sido un poco injusto todo lo que le ha ocurrido, pero la Justicia es así y habrá que esperar a ver cómo se resuelve finalmente", ha agregado.

Sobre su función dentro del Grupo Municipal Socialista, De la Fuente ha explicado que está "a expensas" de la organización de los trabajos o tareas que lleva cada uno de sus compañeros, así como de las comisiones de las que forman parte, y ha abundado en que en la legislatura anterior se hacía cargo de temas sociales, en los que se considera "más preparada" al haber estado "muchos" años con personas con discapacidad, mayores o menores a lo largo de su trayectoria profesional.

Por último y preguntada por qué le ha movido a tomar posesión del acta, ha destacado que Ricardo Cabezas confió en ella en su momento para estar incluida en su lista, aunque fuese en el número 23, y que entiende que se trata de un acto de responsabilidad, tanto con el partido como con el ayuntamiento.

"No pasa nada porque estemos casi a final de la legislatura. Yo he seguido siempre la trayectoria de mis compañeros porque, por supuesto, he estado ahí, no me he ido del partido, ni he estado fuera", ha explicado, junto con que está "en política activa, aunque no institucional" y lo que le ha motivado ha sido "precisamente la responsabilidad de que esto es una cosa necesaria". "El partido, en este momento, necesitaba que yo estuviera aquí y aquí estoy", ha concluido.