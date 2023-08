María Guardiola acompaña a Feijóo en el acto del PP de apertura del curso político en Soutomaior (Pontevedra)

PONTEVEDRA/MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, se encuentra entre los barones autonómicos 'populares' que acompañan este domingo al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de apertura del curso político a los pies del castillo de Soutomaior (Pontevedra).

Así, Feijóo ha estado acompañado por sus principales barones autonómicos, como los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Aragón, Jorge Azcón; de Extremadura, María Guardiola; de Murcia, Fernando López Miras, y de Baleares, Marga Prohens. Además, han estado presentes la secretaria general, Cuca Gamarra, y el coordinador general, Elías Bendodo.

En dicho acto, el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno ha asegurado que de cara al debate de investidura de finales de septiembre se reunirá "con los grupos políticos que quieran hablar", así como con los presidentes autonómicos que quieran "aportar", si bien ha advertido que no aceptará "chantajes" ni someterse a la voluntad de "las minorías".

Así lo ha indicado en un acto en el Castillo de Soutomaior (Pontevedra) con motivo de la inauguración del curso político, en el que también ha agregado que su disposición al diálogo no quiere decir que vaya a aceptar "lo que está dispuesto a aceptar el partido de Sánchez".

"El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar y después de hablar se puede coincidir o discrepar, y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no", ha aseverado.

En su intervención también ha resaltado que en su discurso de investidura planteará las reformas que considera "necesarias" para el momento político, económico e institucional actual frente "al modelo de fragmentación, de las cesiones, de las rupturas, de las divisiones y de la política que aboca a nuestro país a un abismo, a un abismo territorial, a un abismo político, a un abismo existencial, a un abismo económico".

"Vamos a presentar nuestra candidatura a la presidencia del Gobierno y, aunque no saliese por cuatro votos, lo que sí os puedo asegurar es que las ideas, las propuestas y el programa que voy a exponer en el Congreso de los Diputados tendrá vigor durante los siguientes años", ha asegurado.

"Aunque no sea una investidura a corto plazo, si será la primera piedra del próximo Gobierno de España, porque os aseguro que estoy absolutamente convencido de que ahora o después el próximo Gobierno de España será un gobierno del Partido Popular", ha añadido Feijóo.