María Guardiola promete ayudas a los afectados por el incendio y un cambio en la política forestal

CÁCERES, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que si llega al gobierno regional habilitará "de forma prioritaria" una línea de ayudas para los afectados por el incendio en las comarcas cacereñas de Las Hurdes y Sierra de Gata, principalmente para el sector turístico, al tiempo que ha anunciado un cambio en las políticas forestales "inmovilistas" que no permiten la limpieza de los montes.

"Vamos a apoyar al sector turístico, vamos a apoyar también a nuestro sector agrario, agricultores, ganaderos, apicultores, que lo han perdido todo, vamos a estar al lado de los vecinos", ha dicho Guardiola, que ha recalcado la necesidad de cambiar la política forestal, "que no permite que actúe la mano del hombre para limpiar nuestros montes y dejar que se limpie de combustible, que no vuelva a suponer una amenaza para más incendios y que esta catástrofe no vuelva a suceder".

En declaraciones a los medios este martes en Cáceres, la líder de los 'populares' extremeños ha recordado que ha sido una semana "muy complicada" con el incendio en el norte de la provincia, que ya está controlado. "Lo prioritario, como dijimos, era apagar el fuego y era que todos los vecinos, todos los afectados pudieran volver a la normalidad cuando antes", ha subrayado Guardiola, que trasladado su "cariño" a los vecinos que "han vivido un infierno". "Vamos a estar a su lado", ha sentenciado.

Así, ha insistido en que hay que apoyar principalmente al sector turístico porque lo que se ha quemado es un 5,6% de toda la superficie de esas dos comarcas, por lo tienen que seguir siendo un destino turístico de naturaleza preferente porque "hay mucha maravilla, mucha riqueza que no ha sido arrasada por el fuego".

Respecto a la visita a Extremadura este martes de los líderes de los dos principales partidos, con un mitin de Pedro Sánchez en Badajoz y otro de Alberto Núñez Feijóo en Cáceres, Guardiola ha dicho que "uno no aporta ninguna solución, no vendrá en tren, y no parará en el socavón", porque "el Consejo de Ministros se olvida de que hay afectados por la borrasca Efraín que están esperando que los declare zona catastrófica y recibir sus ayudas".

"Y luego tenemos a otro líder que es muy consciente y que tiene muy claro que Extremadura le necesita, que él ya ha manifestado su compromiso con esta tierra. Desde luego que es el que esperamos como agua de mayo todos los extremeños y todos los españoles", ha concluido el referencia a Feijóo.