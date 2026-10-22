María Guardiola reafirma que las pensiones en Extremadura "están garantizadas" y rechaza el "alarmismo"

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado que las pensiones en la región "están garantizadas", ya que "son un derecho" que las administraciones tienen que garantizar, y "la mejor manera de hacerlo es con un Gobierno que dé estabilidad a nuestro país, que aporte crecimiento económico y que genere empleo".

Para la presidenta extremeña, las pensiones son "un asunto de Estado", en el que "todos los partidos políticos tendrían que tener el mismo objetivo, que es garantizar su sostenibilidad a largo plazo", tras lo que ha considerado que "de estos temas no se tiene que hablar con alarmismo ni se tienen que utilizar las preocupaciones de la gente con intereses partidistas".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura sobre si "cree que las pensiones extremeñas están aseguradas con el modelo actual".

En la formulación de su pregunta, la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha preguntado a Guardiola sobre si "las pensiones en Extremadura están comprometidas con el modelo actual", tras lo que ha alertado de la "deriva antidemocrática" que a su juicio está teniendo el PP junto con Vox, algo que "no se había visto nunca hasta ahora".

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