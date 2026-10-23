María Teresa Macías aboga por el diálogo de todas las administraciones para impulsar el desarrollo de la región

CÁCERES, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha abogado por el diálogo entre todas las administraciones para impulsar el desarrollo de los proyectos que están en marcha en la región, y se ha marcado como prioridad que los servicios a la ciudadanía sigan funcionando en el periodo que queda por delante, con la convocatoria de una huelga general el 11 de noviembre y las elecciones generales del 29 de ese mismo mes.

"La línea de trabajo de la Delegación del Gobierno va a seguir siendo un elemento de transmisión de todas las políticas que desde el Gobierno de España tienen que llegar para la necesaria colaboración y el necesario diálogo con la presidencia de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales y hacer que sigan moviéndose todos esos proyectos de inversión que se trabajan mano a mano entre todas las administraciones para que nuestro territorio prospere", ha subrayado.

Macías ha visitado este viernes la Subdelegación del Gobierno en Cáceres junto a los subdelegados en Cáceres y Badajoz, José Antonio García e Isabel Cortés, respectivamente, para presentarse a los trabajadores de los diferentes servicios de la Administración general, y para mantener un primer contacto con los periodistas locales ante su nuevo cargo, al que llega tras la renuncia de José Luis Quintana, al ir como número 1 en las listas del Senado del PSOE por Badajoz.

Así, ha avanzado que su toma de posesión será el próximo miércoles, 28 de octubre, a las 17,00 horas, en la Delegación del Gobierno en la capital pacense en un acto "austero" y "mas reducido" en cuanto a invitados en el que, sobre todo, quiere hacer un reconocimiento al servicio comunitario y a los trabajadores de la Administración de la que también ella forma parte y "que hacen un trabajo que nunca es lo suficientemente visible".

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