María Teresa Macías, nueva delegada del Gobierno en Extremadura - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

María Teresa Macías Mateos ha sido nombrada este martes por el Consejo de Ministros delegada del Gobierno en Extremadura en sustitución de José Luis Quintana Álvarez.

María Teresa Macías (Calamonte, 1975) es funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura desde el año 2001 y cuenta con una amplia trayectoria política en los ámbitos local, autonómico y nacional.

Inició su trayectoria institucional en el Ayuntamiento de Calamonte, donde fue concejala entre 2003-2015. En 2015 fue elegida diputada de la Asamblea de Extremadura, responsabilidad que desempeñó hasta 2019.

Durante esta etapa centró su actividad parlamentaria en áreas como Políticas Agrarias y Rurales, Medio Ambiente, Administración Local y Territorio. Asimismo, formó parte de la Comisión Permanente de Asuntos Europeos, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Comunicación y Relaciones Informativas.

En el ámbito nacional, ha sido senadora durante las legislaturas XIII, XIV y XV de la Cámara Alta de las Cortes Generales. Durante su participación en el Senado acumula una "sólida experiencia" en la actividad legislativa y en el trabajo parlamentario.

Así, ha ocupado responsabilidades como la presidencia y vicepresidencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como miembro en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, entre otras en su última legislatura.

En su trabajo legislativo, ha participado como ponente en iniciativas relacionadas con la Política Agraria Común, la cadena alimentaria, el bienestar animal, la economía circular y la reducción de la temporalidad en el empleo público.

"Su trayectoria política viene marcada por un alto grado de conocimiento en todo lo relacionado con las políticas agrarias, desarrollo rural y territorio", ha subrayado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.