Más de 270 efectivos terrestres y 26 medios aéreos participan en la extinción del incendio de Pinofranqueado

Medios de extinción trabajan sobre el terreno en el incendio de Las Hurdes. - INFOEX

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

Un total de 273 efectivos terrestres --entre bomberos forestales, de la Diputación de Cáceres, miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME), Guardia Civil y Cruz Roja-- participan este jueves, día 20, en las labores de extinción y atención a la ciudadanía en el incendio de Pinofranqueado (Cáceres), que afecta ya a 3.700 hectáreas de pinar y mantiene el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex.

En concreto se encuentran sobre el terreno 12 unidades de bomberos forestales terrestres apoyados por 13 helitransportadas, así como cuatro agentes del Medio Natural y seis técnicos de extinción. A esto se suman 18 helicópteros, 8 hidroaviones y nueve unidades de maquinaria pesada.

También trabajan en la extinción de este incendio Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y miembros del plan de extinción de incendios de Castilla y León.

Cabe recordar que, como consecuencia de este fuego, 11 alquerías se mantienen evacuadas, ya que a las 10 que ya se encontraban en dicha situación se le ha sumado, desde las 21,00 horas de este pasado miércoles, la de Aceitunilla.

Además, la localidad de Nuñomoral continúa confinada, y los vecions que fueron evacuados durante la tarde noche del miércoles en la alquería de Asegur han podido volver a sus casas durante la noche, salvo en el caso de la población vulnerable (9 vecinos). En este momento, se está produciendo una nueva reunión del Cecopi donde se está evaluando si la situación de Asegur cambia o no.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, explicó tras la reunión de anoche que la tarde fue "muy complicada" puesto que la meteorología no ha beneficiado la extinción y se registraron dos pirocúmulos, tanto en el lado oeste, en Horcajo, como en el lado este, la cabeza del incendio, la que va hacia Cerezal y Nuñomoral, y que han generado "muchos focos secundarios".