El Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres se celebrará del 12 al 15 de noviembre - RIVENDEL

CÁCERES 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres celebrará una nueva edición este año del jueves 12 al domingo 15 de noviembre en las calles y plazas de la Ciudad Monumental, después de que el año pasado no pudiera celebrarse por una alerta meteorológica que desaconsejaba la organización de actividades al aire libre durante los días del mercado.

Debido a esa suspensión, el Gobierno local atendió el pasado mes de marzo la petición de la Asociación 'Solo Artesanos', organizadora del evento, para prorrogar el contrato y poder realizar las ediciones de 2026 y de 2027.

Se da la circunstancia de que este año coincide con el periodo de campaña electoral debido a la convocatoria de Elecciones Generales para el domingo 29 de noviembre, de hecho el día de la inauguración se celebrará la tradicional pegada de carteles a la medianoche.

Pero la organización de esta actividad cultural y turística no se verá afectada por la cita con las urnas, tal y como ha confirmado este viernes el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, quien ha dicho que se trabaja en la organización "con normalidad absoluta".

"Es un acontecimiento que se viene desarrollando de manera ordinaria y habitual en nuestra ciudad, no supone ningún acontecimiento extraordinario y, por lo tanto, se desarrollará si todo va bien, si la climatología lo permite y si no hay nada que lo impida, pues esperemos que con éxito y con normalidad", ha señalado Orgaz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

Así, el evento volverá a reunir a decenas de puestos de artesanía y gastronomía, junto con espectáculos, animación y recreaciones históricas durante cuatro jornadas en las que la capital cacereña viaja a la Edad Media.

Se trata de una de las citas que más público congrega en las calles para recorrer los puestos de artesanía, descubrir productos elaborados de forma tradicional y degustar una oferta gastronómica inspirada en recetas de diferentes épocas y culturas.

Durante todo el fin de semana, el mercado cuenta con una programación de animación de calle, con pasacalles musicales, personajes medievales, malabaristas, zancudos, teatro, música en directo, danza, exhibiciones y espectáculos de fuego.

Además, los más pequeños podrán disfrutar de actividades infantiles, juegos tradicionales y propuestas familiares que convierten esta cita en un plan ideal para todas las edades.