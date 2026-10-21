Mérida renovará todo el alumbrado público y el de edificios municipales con un contrato energético por 67 millones

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, detalla el nuevo contrato de suministro energético de la ciudad. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha licitado el nuevo contrato de suministro energético para los próximos 15 años que incluye la renovación integral y el mantenimiento de cada una de las luminarias del alumbrado público de toda la ciudad y de 130 edificios municipales, incluidos espacios de atención al público, centros culturales, deportivos, sociales o colegios.

El contrato, que incluye además el suministro de electricidad, gas y gasóleo para la calefacción de dependencias municipales, e incorpora asimismo el alumbrado extraordinario de festejos como Navidad, Carnavales o la Feria --no así los espacios monumentales, que gestiona el Consorcio de la Ciudad Monumental--, tiene un presupuesto base de licitación de 67 millones de euros.

Una inversión que lo convierte en uno de los contratos de mayor calado presupuestario del ayuntamiento emeritense, con un coste anual de 4,5 millones, y que supondrá, en palabras del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, una mejora de los servicios que reciben los vecinos, la modernización de las infraestructuras municipales y "hacer de Mérida una ciudad más eficiente, sostenible, domótica y preparada para el futuro".

"Estamos hablando de un cambio total y absoluto en el alumbrado público y en la eficiencia de las instalaciones energéticas municipales", ha señalado en la presentación de un contrato por el que "se va a cambiar absolutamente hasta la última de las luminarias de la ciudad", que se estiman en 17.000, y que dará como resultado un alumbrado más homogéneo en toda el casco urbano.

Una "transformación" que va a llegar a toda la ciudad, ha incidido el regidor municipal: "a todas nuestras barriadas, a todas nuestras calles, nuestras plazas y nuestros edificios públicos", ha insistido.

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