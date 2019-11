Monago alerta de que con un Gobierno de PSOE y Podemos se puede "torcer" el principio de solidaridad interterritorial

Publicado 13/11/2019 13:12:15 CET

El dirigente regional del PP recuerda a Vara que "le acojonaba un Gobierno con Podemos" y que "ahora se descojona"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que el preacuerdo para formar Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos "pone a las claras una alerta para la sociedad extremeña" dado que se puede "torcer" el principio constitucional de solidaridad interterritorial.

"Sobre todo porque en esa alianza del PSOE con Podemos, de esa alianza del PSOE con los herederos del comunismo en España, lo que sí está muy claro es que no combaten el nacionalismo con energía y desde luego están apostando por la disgregación", ha señalado Monago, quien ha añadido que también lo hacen "por una España dividida en nacionalidades" y que ello "siempre ha sido malo" para una comunidad como la extremeña.

En rueda de prensa este miércoles en Badajoz, Monago se ha referido al preacuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos como "un principio de acuerdo para la gobernabilidad de nuestro país" que se alcanza el mismo día en el que Podemos "permitía en Cataluña con su abstención una declaración de soberanía nacional" que "va contra el orden constitucional".

"Ese mismo día hay un pronunciamiento de esa misma formación nada más y nada menos que con el PSOE, o con el 'Sanchismo' como le llaman algunos, para anunciar un principio de acuerdo con la ausencia del Rey que, como todos sabemos, estaba desplazado en Cuba", ha expuesto.

Al respecto, ha dicho que desde el PP regional desconocen "qué España quieren gobernar, si la que votan contra España desde Cataluña" o "la que está recogida en la Constitución española" que ha traído "concordia y libertad hasta nuestros días".

Del mismo modo, ha planteado que se deben empezar a hacer preguntas como, a tenor de que Podemos "se ha manifestado en muchas ocasiones en contra de la alta velocidad" y "son partidarios del tren convencional", si van a apostar por la alta velocidad extremeña "o eso va a formar parte de la memoria histórica".

SEIS MESES PERDIDOS

En su intervención, Monago ha lamentado que "está claro" que "se han perdido seis meses" y 200 millones de euros que ha costado la convocatoria electoral del 10N, para llegar a un acuerdo "al que podían haber llegado si no hubiera habido tanto protagonismo de algunos de los actores que ayer salían a la opinión pública", en lugar de repetir los comicios generales "para al final sacar peor resultado el Partido Socialista y Podemos y llegar a un abrazo".

Sobre dichos seis meses en Extremadura, ha sostenido que "las repercusiones han sido brutales" y que el paro se ha "disparado" en 8.500 personas entre agosto, septiembre y octubre en la comunidad como "resultado" de seis meses de "inacción" y de ausencia de Gobierno, en los que en concreto en septiembre se han destruido 700 empresas, la región ha dado el déficit "más alto de toda España", la deuda ha alcanzado su "máximo histórico", ha aumentado el concurso de acreedores o ha caído la confianza empresarial.

"Ayer lo vimos, ayer la bolsa se tiñó de rojo, fue el anuncio de los rojos y la bolsa se tiñó de rojo, empezó a caer la bolsa", ha hecho hincapié Monago, que ha alertado de que "empieza a cundir el miedo en los mercados", de que va a haber subida de impuestos y de que "se olviden" los extremeños de una posible supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o una bajada del IRPF a la región con la "fiscalidad más alta".

EJERCICIO DE TRANSFORMISMO

A este respecto y en relación al presidente extremeño y secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, Monago ha recordado que a Vara "le acojonaba un Gobierno con Podemos" pero "ahora se descojona con un Gobierno con Podemos", sobre lo cual ha lamentado la expresión aunque "eran sus palabras" y ha expuesto que "no se puede hacer un ejercicio de transformismo político en menos tiempo".

"Desde luego los que no se va a desconojar son los extremeños. Decía el señor Sánchez también que él no dormiría tranquilo con un Gobierno de Podemos y, a cambio, desde ayer los que no empiezan a dormir tranquilos van a ser el conjunto de los españoles", ha agregado el presidente del PP extremeño, para quien el centro derecha suma más votos que el centro izquierda en España pero que el que no haya salido "adelante" la propuesta de Pablo Casado de 'España suma' ha hecho que tenga más escaños el centro izquierda.

Así, ha manifestado que el centro derecha "suma en Extremadura y en España más escaños si hubiéramos ido unidos" y que la fragmentación "no ha sido buena" como el PP ha ido diciendo, ha recordado, durante la campaña electoral.

"Se ha demostrado que la concentración sí ha beneficiado a la izquierda", ha valorado en todo caso Monago, que ha considerado que "ahora toca plantar cara al socialismo y al comunismo en España" y "hacer oposición" en Extremadura y "mirar al futuro de los extremeños".

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por su parecer por quién cree que debe sustituir a Albert Rivera al frente de Ciudadanos, José Antonio Monago ha comentado que es del PP y lo que sí espera y desea es que "elijan bien" pese a que "no es un momento fácil" para una formación política cuando "toca un suelo como el que ha tocado".

"Espero que Dios les ilumine y que acierten, ¿no? Pero no me corresponde a mí meterme ni mostrar mis preferencias porque yo soy del PP, mis preferencias están en el PP", ha concluido, para matizar que esto último "no quiere decir" que se alegre de las "desgracias ajenas" y que no lo hace y "más" con una formación que considera de centro derecha.