Monago asegura que el ingreso en prisión de dos gerentes públicos demuestra que "ha habido corrupción" en Extremadura

Publicado 01/02/2019 14:19:07 CET

Mantiene que las denuncias del PP sobre los casos Feval y OEx "no eran una cortina de humo" sino "la búsqueda de la verdad"

CÁCERES, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que el ingreso en prisión de los responsables de dos sociedades públicas como Feval y la Orquesta de Extremadura (OEx) demuestran que en el Gobierno de Guillermo Fernández Vara "ha habido corrupción", y ha defendido que las denuncias del PP sobre estos casos "no eran una cortina de humo" sino que pretendían "la búsqueda de la verdad".

Monago se ha referido así a la noticia de que el administrador general de Feval, Juan Francisco Cerrato, y el que fuera gerente de la Orquesta de Extremadura (OEx), Pedro Salguero, están cumpliendo sus respectivas condenas en el centro penitenciario de Badajoz por "casos de corrupción". "Hay dos personas nombradas por Vara que han entrado en prisión", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que cuando el PP denunció en 2011 estos casos "le llovieron chuzos de punta" y desde el PSOE se llegó a decir que "eran tonterías", pero "ahora han terminado en la cárcel esas dos personas", ha apuntado este viernes en una rueda de prensa en Cáceres, en la que ha criticado que, en el caso del exgerente de la OEx, se encuentra en prisión desde el pasado mes de octubre y "no se sabía nada".

"Alguien llegó a decir que estas denuncias eran la vaselina que lubricaba la pareja de hecho de PP e Izquierda Unida", ha espetado Monago en alusión al apoyo que recibió el PP de IU para conseguir la Junta de Extremadura en la pasada legislatura.

CURSOS DE FORMACIÓN

Además, se ha referido al actual proceso judicial que investiga la presunta adjudicación fraudulenta de fondos públicos para cursos de formación de UGT, CCOO y la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), en el que hay 25 "imputados" que han acudido a declarar al Juzgado de lo Penal de Mérida "sin que haya ni una imagen", "ni se sepa nada".

"No me explico cómo cuando alguien del PP va al juzgado salga la foto y en este caso hayan desfilado veinticinco personas y no los haya visto nadie. Me sorprende que no sepamos absolutamente nada", ha incidido Monago, que ha recordado que el PP se ha personado como acusación en esta causa y ha advertido al PSOE de que el PP "siempre ha dicho la verdad" en los presuntos casos de corrupción en el Gobierno regional.

PUBLICIDAD DE ÁBALOS

En su comparecencia, también se ha referido nuevamente a la situación de los trenes en la región y ha acusado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos de que "aunque pague publicidad en los medios" los trenes "siguen llegando tarde". "Con publicidad o sin publicidad, Ábalos no puede cambiar la situación del tren indigno de Extremadura", ha espetado.

Finalmente, al ser preguntado por la dimisión de la

presidente del PP en Don Benito (Badajoz), Josefa Valadés, ha explicado que se debe a "temas personales" y que seguirá militando en el partido. "Es del PP y va a seguir siendo del PP pero hay otras prioridades en su entorno que tiene que atender", ha señalado Monago que asegura que "no hay crisis en el PP de Don Benito".