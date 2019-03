Monago avisa de que "fragmentar el voto" del PP a otras formaciones hará que "el escaño se lo lleve" el PSOE

Publicado 11/03/2019 10:42:04 CET

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha alertado este lunes de que "fragmentar el voto" del PP hacia otras formaciones políticas como VOX o Ciudadanos "va a terminar provocando un efecto, y es que el escaño se lo lleve la formación que lidera el señor Sánchez".

"Claro que nos preocupa y claro que nos perjudica" la irrupción de VOX, ha admitido Monago en una entrevista este lunes en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que "en la fragmentación del centro derecha tiene un efecto muy claro hacia el PP".

En el caso de Extremadura, el dirigente regional del PP ha señalado que si se producen "pequeñas fugas de voto hacia VOX o Ciudadanos", provocan "un efecto muy claro, y es que perdemos senadores y no los ganan estas formaciones políticas".

En ese sentido, ha explicado que "para llegar al umbral de representación es tan alto, que es muy difícil que con las proyecciones que hay ahora, puedan alcanzarlo".

Una situación que en cualquier caso, no ha provocado que el PP haya modificado su discurso ya que, según ha señalado Monago, el PP "tiene que ser el PP", ya que es un partido que "ya tiene una mayoría de edad y tiene que mantener su personalidad", ha dicho.

El PP "no se puede escorar en exceso hacia la derecha" ya que su electorado "nunca ha sido en exceso escorado hacia la derecha", sino que "el núcleo del votante del PP está en el centro", ha considerado Monago, quien ha añadido que a partir de ahí, los demás partidos "serán cada uno lo que quieran ser".

En ese sentido, Monago ha asegurado que no ha "cambiado su discurso", que sigue manteniendo "para bien o para mal".

FICHAJES POR PARTE DE CIUDADANOS

Por otra parte, y a preguntas sobre el fichaje por parte de Ciudadanos a algunos exmiembros del PP o del PSOE, José Antonio Monago ha señalado que "en Extremadura han picoteado poco", aunque ha considerado que a medida que se vayan acercando el tiempo de conformar las listas electorales "va a haber más movimiento tectónico".

"Ya lo veremos, en el momento en que haya gente que vea que no va a entrar en una lista, veremos cómo se produce", lo cual a juicio de Monago "no es atracción de talento", porque "el talento no se ficha de esta manera" sino que "la política tiene que ser algo más serio".

En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha entendido que "uno puede tener evoluciones en la vida y cambiar de formación política", pero ha considerado que esto "no puede ser como en el fútbol" que se ficha "a quien se ha quedado sin equipo", ha dicho.

"No puede ser que la política se haya convertido en que si no voy (en la lista) por aquí, me voy por allí", ha lamentado Monago, quien ha defendido que este "no es un buen mensaje para el ciudadano".

DÍA DE LA MUJER

Por otra parte, y respecto a la decisión del PP de no participar en la manifestación por el Día de la Mujer el pasado viernes, Monago ha considerado que "era una movilización muy dirigida por la izquierda", algo que se comprobó "cuando vimos a la mujer del presidente del Gobierno y la vicepresidenta diciendo 'dónde está, no se ve, la bandera del PP".

Ha añadido que esta manifestación tenía "un eslogan en contra del PP" y "no en favor de la igualdad y los derechos de las mujeres", ha señalado Monago, quien ha considerado que "parecía que lo que querían era desquitarse de lo que pasó en Colon".

Además, ha señalado que el manifiesto "no era precisamente un manifiesto conciliador para que estuviéramos todos unidos", ha señalado Monago, quien ante esta situación ha reivindicado que "una cosa es estar a favor de la igualdad y otra cosa es comulgar con ese manifiesto y ese formato", lo cual "no quiere decir que haya muchas de las reivindicaciones que en esencia también compartiéramos", ha concluido.