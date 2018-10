Monago critica la deficiente climatización en el Hospital de Mérida ante el "manto de silencio que hay en Extremadura"

Actualizado 29/08/2018 13:53:41 CET

MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reiterado sus críticas contra los problemas de climatización en el Hospital de Mérida y que seguirá haciéndolo "aunque sea el único que lo haga" debido al "manto de silencio" que hay en Extremadura.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del centro hospitalario, ha asegurado que "nadie, salvo el PP" y los usuarios, "alza la voz" en contra de los problemas de climatización de dicho centro hospitalario, en referencia al silencio de lo sindicato CCOO, UGT o el PSOE.

Al respecto, ha asegurado que si el PP gobernara en Extremadura habría manifestaciones organizadas por los sindicatos y los socialistas para protestar contra la "podredumbre" que supone que en Extremadura haya "hospitales sin aire acondicionado y gente soportando temperaturas de 40 grados".

Sobre las declaraciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, señalando que Monago cada día se "inventa" nuevas "ocurrencias" de verano, el presidente del PP ha replicado que "hay quien se dedica en todo momento a desenterrar a muertos y hay quien dedica el tiempo en intentar arreglar los problemas de los demás".

Al mismo tiempo, ha dicho que "ocurrencias" es querer inaugurar a "bombo y platillo" un "medio hospital en Cáceres cuando hace 20 años prometieron un hospital entero" o que "en el área del Infanta Cristina falten facultativos prácticamente en todas las especialidades", unos hecho a los que ha calificado como "los recortes de la sanidad", cuando según ha añadido Fernández Vara "prometió ante notario a los extremeños que iba a cuadrar las cuentas sin descuadrarle la vida a la gente".

Asimismo, ha dicho que tras denunciar este problema, una semana después, a pesar de que Vergeles lo negó, los problemas de la falta de aire acondicionado en el hospital de Mérida continúan, pues según ha mostrado a través de fotografías les han llegado noticias de problemas en todas las plantas, lo que demuestra que "esta es la sanidad que tiene Extremadura, la cual Vara denomina "como la mejor de España" y a la que Monago define "como la mejor" pero por ser "la que menos se queja con todos los problemas que tiene".

Además, también ha mostrado ante los medios de comunicación imágenes de un cartel que afirmaba que "que desde el 1 al 15 de agosto por falta de sustituciones habrá un mismo médico para Piornal, Barrado y Valdastillas", por lo que se rogaba a la población que acudiera al médico "solo en caso de necesidad".

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación sobre los próximos objetivos de Vara, ha dicho que no tiene "ninguna duda" de que el empleo va a disminuir, porque la Junta "va a contratar a miles de parados que van a pagar los extremeños con más impuestos", y ha declarado que se "va a mitigar la cifra de desempleo" y que todos van a "terminar el contrato después de las elecciones", y "todos volverán al paro y a estar en la misma situación".

EL TREN, "NI HARTO DE WHISKY"

Asimismo, ha manifestado que la campaña electoral de Fernández Vara la van a pagar "entre todos los extremeños", y ha destacado que "los objetivos del tren" y la afirmación de que va a ser "tan exigente" con Sánchez como lo ha sido con Rajoy "no se los cree ni él harto de whisky" porque "este verano ha habido gente por los barbechos de Extremadura con las maletas y aquí no se ha convocado el pasto por el ferrocarril" y "aquí no se ha dicho de hacer una manifestación" porque está "su compañero" Sánchez, "el ocupa de Moncloa".

Al respecto, ha añadido que los socialistas extremeños son "los más dóciles de toda España", y ha dicho que un ejemplo es que "el secretario de Estado de Administración Territorial es un extremeño "que le dice sí a todo al catalanismo".

Finalmente, ha declarado que los objetivos que Vara tiene que tener son los que tenía a principio de la legislatura que "no ha cumplido ni uno no los va a cumplir".