Monago critica que Extremadura no sea "Objetivo 1" para Sánchez y acusa a Vara de no salir "en defensa" de la región

MÉRIDA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que la comunidad no sea "Objetivo 1" para el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y ha acusado al líder del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, de no salir "en defensa", ya que el criterio de reparto de los 11.000 millones de ayudas contra la Covid "perjudica" a la región.

Del total de ese paquete aprobado por el Gobierno central, ha explicado Monago, a las comunidades llegarán 7.000 millones de euros, aunque 2.000 de ellos están comprometidos para Islas Baleares y Canarias.

Por lo tanto, el resto de comunidades se beneficiarán de 5.000 millones y en el criterio de reparto primará la caída del PIB, el desempleo y el desempleo juvenil que se han producido en cada región.

"Se ha buscado el criterio que más beneficia a los socios nacionalistas del Gobierno del señor Sánchez, principalmente la caída del Producto Interior Bruto", ha aseverado en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Extremadura.

En esta línea, Monago ha recalcado que, en base al criterio del PIB, Extremadura se va a ver "seriamente perjudicada", ya que como consecuencia de la menor presencia del sector industrial el Producto Interior Bruto ha disminuido también en menor medida.

Así, como ha indicado José Antonio Monago, Extremadura recibirá en torno a unos 100 millones de euros del paquete de 11.000 millones, al tiempo que ha expuesto que si se hubiera optado por el criterio, por ejemplo de la población, podría haber percibido unos 115 millones.

Asimismo, el 'popular' ha criticado también que en los fondos REACT-EU Extremadura ha tenido una "pérdida importante" de la cuantía que venía a percibir.

"Aunque somos Objetivo 1 para Europa, está claro que no somos Objetivo 1 para el señor Sánchez y no solamente no somos Objetivo 1 para el Gobierno de España sino que el señor Fernández Vara no ha dicho está boca es mía, no ha salido en defensa de los extremeños cuando se han repartido los fondos REACT y Extremadura ha perdido muchos millones de euros, ni ahora que se quiere repartir 5.000 millones de euros entre las comunidades autónomas y donde claramente se beneficia a los territorios nacionalistas y no a la comunidad autónoma de Extremadura", ha aseverado.

En este sentido, también ha puesto de ejemplo que a una aerolínea como Plus Ultra va a recibir "más de la mitad de lo que va a recibir una región como Extremadura". "Le dan 53 millones de euros a Plus Ultra para trescientos y pico de trabajadores y para un millón de extremeños tenemos 100 millones de euros, el mundo al revés y el señor Fernández Vara en modo silencio", ha recalcado.

De esta forma, ha anunciado que el PP pedirá en la Asamblea de Extremadura a través iniciativas parlamentarias que esta cuestión sea "objeto de defensa" y de abordaje" por parte de la Junta de Extremadura y del presidente ante "quien corresponda" para luchar contra este "atropello".

PREOCUPACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS PARA "SALIR ADELENTE"

Monago también ha mostrado su preocupación por las dificultades de los sectores productivos extremeños para poder "salir adelante", sobre todo de cara a los próximos meses y semanas cuando los indicadores apuntan que se podría estar al inicio de una cuarta ola de la pandemia.

En este sentido, el 'popular' ha abogado por medidas que ayuden a sostener los sectores productivos ante un periodo de "mucha inestabilidad" y al que tiene que contribuir el acierto de las medidas de la Junta.

Asimismo, ha lamentado que algunas de las ayudas que se están poniendo en marcha llegan "tarde y mal" y excluyen a algunos sectores que tienen "mucha importancia" en la región, al tiempo que ha considerado que sería "más justo" atender a aquellos sectores y autónomos con pérdidas importantes y no tanto atender por sectores.

De esta forma, ha replicado al presidente de la Junta que si el Gobierno de España olvida a sectores de actividad de la economía extremeña se debería poner en marcha un fondo adicional para atender a los mismos.

En este sentido ha indicado que el PP también presentará iniciativas parlamentarias en la Asamblea para que no "se olvide ningún sector de actividad en Extremadura que tenga pérdidas como consecuencia de la pandemia y pérdidas también por el olvido del Gobierno de la nación".

Además, ha considerado que no se puede "castigar" a los sectores productivos con el requisito de estar al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda.

Por otro lado, y a preguntas por las restricciones puestas en marcha para contener la pandemia, Monago ha apuntado que en la comisión parlamentaria de la Covid se debería hablar de estas cuestiones pero ha criticado que la misma no se convoca.

"Como no sé cuáles son los avales científicos para tomar las medidas difícilmente me puedo pronunciar sobre las mismas, porque son las ocurrencias del delegado de la autoridad delegada quien toma estas medidas unilateralmente sin informar a los grupos parlamentarios", ha apuntado.

En este sentido, lo que ha considerado el 'popular' es que está "claro" que la Semana Santa la "han reventado", ya que había establecimientos hosteleros con "expectativas" y sectores de actividad con "esperanza" de poder recuperar dinero, algo que no se va a producir, ha aseverado.

También ha indicado que algo que "no entiende nadie" es que un alemán pueda venir estos días al Valle del Jerte y un ciudadano de otra comunidad autónoma no lo pueda hacer.

LEY PARA PROHIBIR LA PROSTITUCIÓN

Finalmente, y a preguntas de los medios sobre la propuesta de la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, de trabajar en una ley contra la prostitución, anuncio que se produce días después de otro en este mismo sentido realizado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, Monago ha pedido que se pongan "de acuerdo en el gobierno de coalición".

"Yo lo que pediría es que se pusieran de acuerdo en el gobierno de coalición que hay y que ese espectáculo que están dando un día sí y otro también, en el que uno dice una cosa y otro dice la contraria, al final no genera precisamente una situación de estabilidad del Gobierno de España y de la imagen que tiene que proyectar de cara al exterior", ha apuntado.

Así ha dicho que estos temas deberían abordarse con "el mayor consenso social posible" y ha invitado al Gobierno de España a que se ponga "por una vez de acuerdo" para lanzar un mensaje a la sociedad española.