Monago critica que la marcha de la región "se ha frenado en seco" y considera necesario un "plan de rescate" empresarial

Lamenta que los presupuestos "con sello socialista" en Extremadura son "una mentira, lo hagan en plazo o no lo hagan en plazo".

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que la marcha de la región "se ha frenado en seco" y ha considerado necesario un "plan de rescate de la empresa extremeña" con estímulos, ayudas, bajadas de impuestos y menos trabas burocráticas.

En esta línea, Monago ha tendido la mano al presidente autonómico para ese plan pero después del 10 de noviembre para que "nadie diga que esto se hace con afán electoralista", a lo que ha añadido que si se le ofrece sentarse antes de esa fecha no lo hará.

"Llevo ya mucho tiempo esperando que este gobierno gobierne en Extremadura y no gobierna y todo se deteriora. Así que lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra", ha asegurado Monago en rueda de prensa.

De esta forma, Monago ha lamentado que la marcha de la región "se ha frenado en seco" y hayan "saltado ya todos los airbags, simple y llanamente porque todo se confío a la publicidad y propaganda".

Así, ha añadido que hubo "mucha publicidad y propaganda" antes de las elecciones regionales y, una vez pasados los comicios, "lo poco que hay nos ha provocado el frenazo en seco y solo Fernández Vara y algunos acólitos son los que no ven que han saltado todos los airbags del frenazo en seco".

En esta línea, Monago ha aludido a que Extremadura está a la cola en competitividad a nivel europeo y es la región menos competitiva de España, según un mapa de la Comisión Europea, a pesar de que Vara, ha dicho, mantenga que es la mejor comunidad para invertir o que pone la "alfombra" a los inversores.

"Todo esto forma parte de una ceremonia para ocultar la realidad, mucha publicidad y propaganda del gobierno socialista, pero la realidad es que Extremadura ni es competitiva ni ha eliminado las múltiples trabas burocráticas ni los cepos ambientales a cualquier desarrollo que se quiera hacer", ha indicado.

Así, en su opinión, las promesas de facilitar la llegada de empresas a la región o la reducción del paro representó, por parte de Fernández Vara, una "gran mentira que coló y que le dio la mayoría absoluta" que le permite "humillar a la oposición" y cambiar las normas, como se ha hecho con la limitación de mandatos, ha recordado.

"No se ha hecho nada, y digo más, no se va a hacer nada, que se quede grabado, no se va a hacer nada. No lo van a hacer porque no tienen ni a los inversores ni tienen un duro para poner", ha dicho.

En esta línea, ha apuntado, sobre el Hospital Don Benito-Villanueva, que no se va a hacer porque la Unión Europea "no tiene eje" para ello, aunque, lo que sí podrá hacer Vara, ha apuntado, es destinar a dicha obra todos los ejes para mover el tejido productivo y generar empleo de los que no se han gastado los importes. "Pero tendrán que decirlo, qué líneas se van a cargar, qué líneas no van a impulsar", ha apuntado.

ALGUNOS DATOS

En su intervención, el líder de los 'populares' extremeños ha puesto de ejemplo algunas "cifras desastrosas" como por ejemplo los 5.500 empleos destruidos en agosto y septiembre, junto al descenso de la confianza empresarial, el mayor de todo el país, ha dicho.

También se ha referido Monago al aumento de los concursos de acreedores en el segundo trimestre un 73 por ciento, dato que no se conocía desde 2016, a lo que ha añadido que el paro en la construcción "se haya disparado hacia las nubes" y se haya producido el mayor descenso del país en agosto en la compraventa de vivienda.

"Digo yo que lo importante será esto, que se vendan más viviendas, que se incremente la confianza empresarial, que no haya tanto parados, sin embargo, para Fernández Vara lo más importante ha sido suprimir la limitación de mandatos", ha aseverado Monago.

PGEx PARA 2020

Por otro lado, y a preguntas de los medios por el próximo proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2020, Monago ha apuntado que los presupuestos "con sello socialista" en Extremadura son "una mentira, lo haga en plazo o no lo hagan en plazo".

"En plazo es una mentira en plazo y fuera de plazo es una mentira fuera de plazo", ha aseverado Monago, quien ha criticado que la ejecución de las cuentas es "nula" y "prácticamente inexistente", a pesar de "prometer y prometer".

"Qué expectativas pueden crear unos presupuestos que año a año vemos la experiencia de que no se cumplen, no dejan de ser fuego de artificio", ha apuntado.

Asimismo, José Antonio Monago ha dicho que si la Junta presentase los presupuestos antes del 10 de noviembre, tendrían un carácter "puramente electoral" para "ilusionar a los extremeños".

"Pero que sepan que será una gran mentira como todos los presupuestos anteriores que han presentado ellos", ha apuntado.

TRASPASO DE LAS ENTREGAS A CUENTA

También, y sobre la aprobación del traspaso a las comunidades autónomas de los 4.682 millones de euros que les adeuda de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación de 2019, Monago ha criticado que la Junta de Extremadura "tocase las palmas" al conocer este hecho.

"Nos asfixian económicamente, nos chantajean y les tocamos las palmas al señor Sánchez", ha lamentado, al tiempo que ha preguntado a Vara que si con esta acción del Ejecutivo central se ha saldado la "deuda" que mantiene con la región o "solo le ha ofrecido una parte y nos falta la liquidación del IVA de 2017".

Asimismo, ha criticado que parece que de la reivindicación de la Deuda Histórica de la región se ha "olvidado todo el mundo", ya que con el PP "se acelera la memoria" y con el PSOE "se produce una amnesia de los temas que eran nucleares y centrales".

Finalmente, y sobre el plazo de pago del 70 por ciento de las ayudas de la PAC, que comienza el 16 de octubre, Monago ha indicado que espera que ese mismo día les suene el teléfono a los agricultores y ganaderos para informarles de que está al cobro dicho pago.

"Cuando estaba el gobierno de Monago, si era el 16 cuando empezaba, el 16 sonaba el teléfono de agricultores y ganaderos", ha aseverado el presidente del PP de Extremadura.