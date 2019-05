Monago critica al PSOE que se está "cargando" el progreso de la región "con tantas limitaciones"

Publicado 24/05/2019 0:12:18 CET

MÉRIDA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado este jueves que el PSOE se está "cargando el progreso" de la región "con tantas limitaciones".

"Basta ya, Guillermo (Fernández Vara), de cuentos chinos, de economía verde y circular, que os estáis cargando con tantas limitaciones el progreso de nuestra región", ha reafirmado Monago este jueves en un acto público en el que ha participado en Mérida con la candidata a la Alcaldía de la localidad, Pilar Nogales.

"El problema de Extremadura no es quítate tu para ponerme yo, el problema de Extremadura se llama despoblación", ha señalado Monago, quien ha recordado su compromiso de poner en marcha una Consejería de Despoblación "para frenar la sangría de gente que se va cada año por miles de Extremadura", ha dicho.

Y es que "si no hay gente en Extremadura cotizando no hay recaudación, y si no hay recaudación, se nos resienten los servicios públicos esenciales", entre los que ha citado la sanidad, la educación o la ayuda a la discapacidad o la dependencias, que "se nutren de los impuestos que es muy difícil recaudar si la gente se va", ha reafirmado Monago.

En ese sentido, Monago ha lamentado que, a pesar de este problema de despoblación, "sin embargo se sigue empeñado en ponerle trabas a la gente en sus actividades, en sus proyectos", con lo que se está "expulsando a la gente de Extremadura, que son la solución y no son el problema", ha dicho.

CAMBIAR EL COLCHÓN

El candidato del PP extremeño ha señalado que hay "muchas cosas que hacer", ya que se está "viendo el escándalo diario de las ambulancias, cuando no se estrella una sale ardiendo otra, en unas condiciones lamentables", tras lo que ha considerado que "no son ambulancias al servicio del SES, son furgonetas de transporte de personas, y no hay derecho a que los extremeños estén siendo transportados en esas condiciones".

Ante esta situación, Monago ha trasladado a los trabajadores que "no se preocupen" ya que cuando sea presidente de la Junta va "a rescindir el contrato por incumplimiento" de sus condiciones.

"Tenemos mucha tarea por delante, yo voy a cambiar el colchon de la casa del río a partir del domingo", una afirmado por la que admitido que le "darán", pero "cuando lo dice Sánchez, qué guay es Sánchez", ha concluido.