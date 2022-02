Monago decide no convocar el Congreso Regional del PP de Extremadura hasta que el partido recupere la normalidad

MÉRIDA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, Jose Antonio Monago, ha anunciado este lunes su decisión de no convocar el Congreso Regional del PP extremeño hasta que el partido "recupere la normalidad" a nivel nacional.

Así lo ha anunciado Monago este lunes en rueda de prensa en Mérida, acompañado de los presidentes provinciales del PP de Cáceres y Badajoz, Laureano León y Manuel Naharro, respectivamente, en la que ha justificado su decisión de no celebrar el congreso para "no someter a una tensión innecesaria a la organización", ya que "algunas veces las prisas no son buenas consejeras", ha dicho.

Por eso, el dirigente del PP extremeño ha reiterado que "hasta que no se calme esta situación", no se celebrará el Congreso Regional con el deseo de "no someter a los afiliados a un congreso en este momento" hasta que se encuentre un "momento óptimo" para celebrarlo.

Así, y respecto a la situación nacional del PP, Monago ha lanzado un mensaje a la unidad porque "el P es un partido de Estado, necesario para la democracia"

