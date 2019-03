Monago defiende que el "esfuerzo para suplantar" el fin de la vida útil de Almaraz "no puede ser con renovables"

Actualizado 18/03/2019 16:10:45 CET

429698.1.500.286.20190318142346

USAGRE (BADAJOZ), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha defendido este lunes que "el esfuerzo para suplantar" el fin de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz "no puede ser con renovables", ya que estas instalaciones "no generan el número de puestos de trabajo que genera la energía nuclear".

Monago se ha pronunciado de esta forma este lunes en la localidad pacense de Usagre, donde ha asistido al acto de puesta de la primera piedra e instalación del panel inaugural la planta fotovoltaica, denominada Núñez de Balboa, impulsada por Iberdrola.

En su intervención, el dirigente del PP extremeño ha reafirmado que "una cosa son las peras y otras las manzanas", ya que "no se puede sustituir la calidad de empleo y el número de empleos de la Central Nuclear de Almaraz por renovables", por lo que ha considerado que "habrá que buscar otra cosa".

Y es que, según los datos que ha aportado el dirigente del PP extremeño, 1.000 megavatios de un reactor de Almaraz "genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos", mientras que mil megavatios de renovables en operación "no genera más de 40 puestos de trabajo".

Por ese motivo, Monago ha pedido al presidente de Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que "sea más original y que no nos dé el tocomocho", intentando hacer ver que "sustituyendo los megavatios de nucleares por renovables no pasa absolutamente nada", ya que "sí pasa algo, que es que se hunde Extremadura".

"No tiene nada que ver una cosa con la otra", ha reafirmado el dirigente del PP extremeño, quien ha abogado que el "esfuerzo para suplantar" el fin de la vida útil de Almaraz "no puede ser con renovables, tendrá que ser con industria, pero no con renovables".

Ha reiterado que la experiencia es que "las renovables no generan el número de puestos de trabajo que genera la energía nuclear", por lo que Monago ha instado a "aspirar a mucho más, no a rendirse en este caso".

PROYECTOS "COMPARTIDOS" POR DISTINTOS GOBIERNOS

En cualquier caso, Monago se ha mostrado "muy contento" de acudir a este acto de puesta de la primera piedra e instalación del panel inaugural de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, de la que él firmó en 2012, cuando era presidente de la Junta de Extremadura, el convenio de este proyecto "tan importante", y que "ha seguido el siguiente gobierno".

En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha recordado que "hay proyectos de región que no son de una legislatura, que se iniciaron en la legislatura anterior y se han continuado en la actual", por lo que a su juicio "lo justo es reconocer los esfuerzos" que en este caso "son compartidos por gobiernos de distinto signo político en interés de los extremeños", ha dicho.